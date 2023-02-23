Путин посоветовал Западу больше не помогать Украине. Иначе будет хуже

Al Mayadeen: поддержка Западом Украины ведет к эскалации конфликта с Россией

В послании Федеральному собранию Путин предупредил коллективный Запад о последствиях его поддержки Киева, пишет Al Mayadeen. США и ЕС готовы отдать любые деньги, оказывая помощь Украине, лишь бы нанести России стратегическое поражение. Однако такая тактика приведет к эскалации конфликта.

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию обозначил приоритеты нового этапа противостояния с коллективным Западом. Он объявил о приостановке участия Москвы в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), при этом оставив дверь для диалога открытой, если противник решит отказаться от планов по нанесению России стратегического поражения ради сохранения глобальной гегемонии.

Путин предупреждает Вашингтон и НАТО

Мунзир Сулейман, директор офиса Al Mayadeen в Вашингтоне, сообщил, что Владимир Путин коснулся темы поставок современных вооружений Украине со стороны Вашингтона и стран НАТО. Российский лидер, по его словам, занимается этим вопросом на постоянной основе.

"Россия не наносила удары по западным грузовикам с оружием, но вполне может сделать это в обозримом будущем. Вызов посла США и вручение ей ноты протеста с требованием вывести из Украины оружие, технику и солдат НАТО является вполне четким предупреждением", — добавил он.

Сулейман заявил, что продолжение военной поддержки Киева неизбежно приведет к ответной реакции России. Конфликт может выйти за пределы Украины.

"Боевые действия могут перекинуться на Польшу, которая является базой материально-технического обеспечения Украины", — отметил Сулейман.

Европа готова на все

Муса Аси, директор офиса Al Mayadeen в Женеве, сказал: "Россия приостановила свое участие в ДСНВ. Путин резко повысил уровень напряженности на международной арене, что может привести к ядерному конфликту".

"Вскоре после выступления Путина генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял участие в пресс-конференции с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны подчеркнули важность подготовки к длительным военным действиям на территории Украины, а также призвали оружейные заводы Европы и Соединенных Штатов нарастить темпы производства", — добавил он.

Аси отметил, что европейцы готовы отдать все средства, которые у них есть, на поддержку Украины, поскольку они видят в ней разделительный барьер между собой и Россией. Поэтому их не волнует объем финансовой и военной помощи.

Путин и вызов Западу

Салам аль-Обейди, директор офиса Al Mayadeen в Москве, заявил: "Этот конфликт был навязан России извне. Его цель — ослабить страну и помешать ей играть ведущую роль на международной арене. Он также призван сохранить гегемонию Запада и его монополию на принятие глобальных решений".

"Поэтому для России — это вопрос жизни и смерти. Она должна оставаться сверхдержавой, поскольку Запад стремится уничтожить страну и украсть ее огромные запасы природных ресурсов", — добавил он.

Аль-Обейди также прокомментировал вопрос о противодействии западным санкциям. Стратегия, выбранная Путиным, основывается на внутренних возможностях российской экономики, создании и развитии новых отраслей промышленности и укреплении отношений с близкими партнерами — Китаем, Ираном и Индией.

Более того, по его словам, некоторые страны, ранее принадлежавшие к западному лагерю, такие как государства Персидского залива, начали пересматривать свои отношения с США и Европой и укреплять связи с Россией.

"Лучшим примером этого является нефтяная политика стран-членов ОПЕК+ и их уход от расчетов в западных валютах", — отметил директор офиса Al Mayadeen в Москве.