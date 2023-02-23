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РИА Новости

МИД: вписать ядерные потенциалы Британии и Франции в ДСНВ не получится

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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Рябков: попытка вписать ядерные потенциалы Британии и Франции в ДСНВ поменяет его суть

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В действующий, но приостанавливаемый Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вписать ядерные потенциалы Британии и Франции не получится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".

"В действующий, но приостановленный нами договор вписать потенциалы Великобритании и Франции не получится ни с какой точки зрения. Это поменяет суть договора", - сказал Рябков на совместном заседании комитетов Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности.

При этом он отметил, что Москва в течение последних нескольких лет говорила о том, что необходимо учитывать ядерные потенциалы Лондона и Парижа и "со временем перехода (соглашения – ред.) на многостороннюю основу". "При том понимании, что готовности со стороны Лондона и Парижа к такой работе, мы не видели никогда, ни в малейшей мере", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

"Американцы, еще на этапе администрации (экс-президента Дональда) Трампа и в последствии тоже, достаточно настойчиво, остро ставили вопрос о том, что к усилиям должен подключиться Китай. Все вместе это составляло достаточно противоречивую картину. Сейчас в известном смысле можно сказать, что обстановка прояснилась. Туман рассеялся, и уже понятно кто, где себя позиционирует", - сказал Рябков.

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Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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