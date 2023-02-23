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ЦАМТО

ВС Латвии принимают на вооружение вертолеты UH-60M "Блэк Хок"

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Источник изображения: Фото: morh.hr

ЦАМТО, 22 февраля. Как сообщило Минобороны Латвии, 23 февраля на авиабазе ВВС "Лиелварде" состоится официальная церемония приемки первых двух новых многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок".

В мероприятии примут участие министр обороны Инара Мурниеце, командующий Вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш, а также командующий ВВС полковник Виестурс Масулис.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2018 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Латвии 4 многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок", 10 двигателей T700-GE-701D (8 установленных и 2 запасных), 10 интегрированных GPS/инерциальных систем навигации (8 установленных и 2 запасных), другого оборудования, запасных частей и услуг на сумму до 200 млн. долл.

Кабинет министров Латвии 11 сентября 2018 года одобрил приобретение в рамках межправительственного соглашения с США 4 вертолетов UH-60M "Блэк Хок", стоимость которых составила 175 млн. евро. Как было заявлено, программа будет реализована с использованием средств американской программы "Иностранное военное финансирование" (15,5 млн. долл.).

UH-60M предназначены для замены состоящих на вооружении средних вертолетов. Для финансирования покупки Кабмин Латвии принял решение о дополнительном выделении в 2023 и 2024 годах около 80 млн. евро. Вертолеты "Блэк Хок" планируется использовать не только в военных целях, но и для выполнения различных гражданских функций. Вертолеты могут применяться для перевозки войск и грузов, медицинской эвакуации, поисково-спасательных операций и других вспомогательных миссий, включая пожаротушение, в любых погодных условиях. UH-60M может быть оснащен системами вооружения.

С 2020 года летчики и технические специалисты ВВС Латвии прошли несколько учебных курсов для подготовки эксплуатации и техническому обслуживанию вертолетов. Первая пара UH-60M "Блэк Хок" была доставлена на базу ВВС "Лиелварде" 11 декабря 2022 года на борту самолета C-17 "Глоубмастер" ВВС США в частично разобранном виде. После повторной сборки и испытаний вертолеты принимаются на вооружение.

Поставка оставшихся двух вертолетов должна быть выполнена до конца 2023 года.

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Страны
Латвия
США
Продукция
C-17
UH-60
Проекты
2020-й год
Военные учения
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