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«Роскосмос» объяснил отказ от размещения космонавтов на Crew Dragon

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Сергей Крикалев
Сергей Крикалев.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Размещение российских космонавтов с поврежденного корабля «Союз МС-22» на американском Crew Dragon несло бы дополнительные риски, поэтому от этого варианта отказались. Исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев объяснил отказ от размещения экипажа «Союза» на американском корабле. Соответствующую запись опубликовали на YouTube-канале Roscosmos Media.

«Американцы предлагали посмотреть вариант возврата всех членов экипажа на корабле, потому что теоретически это возможно. Но практически начали смотреть, что это за собой повлечет, и это тоже, на самом деле, достаточно рискованная операция. Поэтому, с точки зрения минимизации рисков, распределили экипаж так, как распределили», — сказал он.

Крикалев отметил, что в США рассматривали варианты изменения компоновки корабля Crew Dragon для увеличения экипажа. Эта задача требовала анализа устойчивости и управляемости корабля, а также оценки рисков для космонавтов, которые могли занять нештатные места на корабле.

По его словам, выбранный вариант с размещением кресла американского члена экипажа «Союза МС-22» Фрэнка Рубио на Crew Dragon стал оптимальным. Он позволил снизить тепловую нагрузку на российский корабль и распределить риски между «Союзом МС-22» и Crew Dragon.

Ранее в феврале генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев сообщил, что аварийный «Союз МС-22» вернется на Землю в конце марта.

В том же месяце «Роскосмос» впервые показал фотографии «Союза МС-22» с повреждением, полученным из-за столкновения с метеороидом. Снимки демонстрируют нарушение внешней обшивки корабля.

Утечка в системе терморегулирования пилотируемого корабля была зафиксирована 15 декабря.

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Страны
США
Компании
Роскосмос
Проекты
Союз ПКК
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