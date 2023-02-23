МО РФ: Москва продолжит соблюдать ограничения ДСНВ по количеству носителей ядерных зарядов

Первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Евгений Ильин отметил, что процесс обменного уведомления в рамках соглашений 1988 года между СССР и США также налажен

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия продолжит соблюдение ограничений в рамках Договора о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в отношении количества носителей ядерных зарядов. Об этом в среду в ходе заседания Совета Федерации заявил первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Евгений Ильин.

"Минобороны РФ активно отслеживает деятельность США по выполнению своих обязательств. <…> Соответствующие меры принимаются, и они были озвучены президентом Российской Федерации по наращиванию потенциала сил ядерного сдерживания и по принятию на вооружение новых видов СНВ. Что касается уровней, которые были заявлены по количеству носителей ядерных зарядов, они также будут соблюдаться на период паузы в выполнении ДСНВ и, соответственно, процесс обменного уведомления в рамках соглашений 1988 года между СССР и США также налажен, он существует, он будет реализован в полном объеме", - подчеркнул Ильин.

Ранее в среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия будет и далее придерживаться центральных количественных ограничений в рамках ДСНВ, а также соглашения об уведомлении о запусках баллистических ракет для поддержания стратегической стабильности.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него.