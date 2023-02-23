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Интерфакс-АВН

В ОДКБ обсудили угрозы терроризма из Афганистана

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Флаги государств, входящих в ОДКБ
Флаги государств, входящих в ОДКБ.
Источник изображения: © Sputnik / Арам Нерсесян

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Угрозы террористического характера, исходящие с территории Афганистана, обсудили в среду профильные специалисты в секретариате Организации Договора о коллективной безопасности.

"22 февраля 2023 года представители секретариата ОДКБ провели встречу с экспертом Мониторинговой группы санкционных комитетов Совета Безопасности ООН по ИГИЛ и "Аль-Каиде" и движению талибов (запрещенные в РФ террористические организации) Виктором Штоюндой, который находится с рабочим визитом в Москве", - сообщила ОДКБ.

Проведён обмен мнениями о ситуации в Афганистане, в ходе которого Штоюнда представил актуальные оценки современных угроз террористического характера, исходящих с афганской территории, говорится в пресс-релизе.

Представители секретариата ОДКБ проинформировали его о содержании дискуссии, которая состоялась в ходе заседания рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ 8 декабря 2022 года. Стороны договорились о продолжении регулярных контактов для обмена информацией относительно развития обстановки в Афганистане, - говорится в сообщении.

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Страны
Афганистан
Россия
Компании
ОДКБ
ООН
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