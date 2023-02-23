ВМС США ускоряют ротацию кораблей на базе в Японии

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В декабре на японскую базу в Йокосуку на замену ракетному эсминцу ВМС США USS Barry прибыл USS Shoup ранее того времени, которое является средним для ротации.

Это сигнализирует о том, что американские ВМС ускоряют ротацию своих кораблей, направляя наиболее боеспособные корабли в Индо-Тихоокеанский регион по мере роста напряженности в Тайваньском проливе. Замена USS Barry USS Shoup представляет собой версию Flight IIA эсминца с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke, оснащенного двумя ангарами для вертолетов, в которых могут разместиться MH-60 Seahawk, основной охотник за подводными лодками ВМС США.

USS Barry, введенный в строй в декабре 1992 года, является одним из старейших эсминцев американских ВМС, находящихся на вооружении. Это был второй корабль класса Arleigh-Burke после головного корабля USS Arleigh Burke.

Эти корабли были первыми в мире эсминцами, оснащенными системой вооружения AEGIS — комбинацией мощных компьютеров и радаров для отслеживания и наведения оружия для поражения вражеских целей.

Более частая ротация — 6 лет или около того — позволяет проводить более сложное техническое обслуживание, когда корабли передового базирования возвращаются в США. Также это позволит обмениваться более широкими возможностями чаще, чем это было ранее.

- сказал один из первых командиров USS Barry Гэри Рогхед.

USS Barry теперь переместится в Эверетт, штат Вашингтон, где корабль будет проходить плановое техническое обслуживание. Позже он войдет в состав 31-й эскадрильи эсминцев Ke Koa O Ke Kai («Воины моря»), базирующейся в Перл-Харборе, Гавайи.

По данным ВМС, во время своего пребывания в Йокосуке USS Barry участвовал в семи учениях союзников и коалиций, 12 визитах в иностранные порты и прошёл сотни тысяч морских миль.