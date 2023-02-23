Путин уже осознал, что Россия и Америка находятся в состоянии войны

AT: Зеленский – "полезный идиот" Запада, готового воевать с Россией до последнего украинца

Путин принял тот факт, что Россия и Америка находятся в состоянии войны, хотя сейчас эта война гибридная, опосредованная или суррогатная, пишет бывший американский разведчик в AT. Он уверен, что НАТО и ЕС продолжат действовать как мальчики на побегушках у США.

Джи Мёрфи Донован (G. Murphy Donovan)

"Но если у власти фанатики, притеснениям нет предела" (Генри Луис Менкен) [при этом автор статьи выпустил первую часть цитаты: "Правительство из циников нередко бывает терпимо и гуманно" – Прим. ИноСМИ.]

24 февраля исполнится год с тех пор, как конфликт между Украиной и Россией вновь перерос в боевые действия.

Когда Джо Байдена недавно спросили, как долго будет продолжаться эта борьба, он ответил: "Столько, сколько потребуется". Увы, похоже, никто даже не представляет, сколько именно. Если вкратце: не видно ни переговоров, ни дипломатии, ни стратегических целей и, судя по всему, никаких договорных решений в течение двух… или даже шести лет. Байден наверняка заключил, что сможет оседлать "боевого коня" Украины на второй срок.

Может, он и прав. Во всяком случае складывается ощущение, что в Вашингтоне очередная "вечная" война пользуется подавляющей поддержкой обеих партий.

И пока президент вяло отвечал на наводящие вопросы от Джуди Вудрафф с телеканала PBS, Йенс Столтенберг поднимал тревожные темы у себя в Европе. Генсек НАТО заявил, что украинская армия расстреливает артиллерийские снаряды быстрее, чем альянс (включая США) их производит — не то что пополняет.

Сообщений о нехватке боеприпасов с российской стороны что-то не поступало.

Напомним в связи с этим, что одна Америка уже предоставила Киеву и олигархам Зеленского 100 миллиардов долларов, чтобы справиться со "спецоперацией" Владимира Путина. Приближается первая годовщина украинского поединка, и даже Путин уже отказался от своего эвфемизма и называет конфликт "войной".

Разница между спецоперацией и войной чем-то напоминает разницу между толчком и землетрясением. И все же как минимум в одном вопросе Вашингтон и Москва согласны.

Путин, похоже, осознал то обстоятельство, что Россия и Америка находятся в состоянии войны, хотя на данный момент эта война гибридная, опосредованная или суррогатная. НАТО и ЕС продолжат действовать как мальчики на побегушках у американского лидера. Все стороны также согласны, что Украине уготована участь пушечного мяса — если оно не кончится у одной из сторон в ближайшие два года (или шесть лет).

В силу близости к России, этнического родства и сильных чувств Украина представляет для Кремля стратегический интерес. При этом для "холодных воинов" Запада Украина — лишь еще одна возможность подразнить медведя, очередное подтверждение того, как прекрасно работает русофобия во внутренней политике США.

Такое чувство, что на границе с Россией заново разыгрывается исторический мем из прошлого: некая новая версия Большой игры, где на смену Британской империи пришел империализм США/ЕС/НАТО. В просторечии русские уже заменили "черномазых" и "азиатов", и раса по-прежнему превыше всякой идеологии. Гнусный homo soveticus, советский человек, сегодня стал "гадким русским", этаким славянским чертом. Генерал Клэппер, директор национальной разведки, как вы помните, даже утверждал, что русские "генетически запрограммированы".

Сегодня раса вообще служит излюбленным оружием во всех политических спорах. Как любят приговаривать американские левые: "подумаешь, на Украине всего лишь белые убивают белых". Так в чем проблема? Сегодняшняя Америка воспринимает себя саму, окружающий мир и войну через черные очки.

Напомним также, что сам Владимир Зеленский мастерски разыгрывает расовую карту. На вопросы о прихвостнях-неонацистах Зеленский лишь подчеркивает свои еврейские корни.

Вспомните также, что еще одной опосредованной войной, когда американские силы тайно вступили в бой с Красной Армией у черного хода России, с 1979 по 1989 годы был Афганистан. Америка попыталась слиться с джихадистами и моджахедами — и стратегически просчиталась. Тридцать лет спустя мы получили теракты 11 сентября, рост мусульманского террора по всему миру и окончательное унижение Америки в 2020 году в Кабуле.

Что же касается сегодняшнего руководства, то помимо Байдена и Путина, надо учитывать еще и Зеленского — это не только причисленная к лику святых марионетка, но и целый банкомат международной помощи (он обналичил 100 миллиардов долларов только от США). Зеленский — пешка в чужой игре, но при этом дурак, а быть может, даже "полезный идиот". НАТО и Вашингтон готовы воевать с Россией до последнего украинца. Все войны абсурдны, но Украина уникальна своей коррупцией и перспективой грибовидного облака.

Неизбирательная манера тушить пожар деньгами в свое время развратила Сайгон, Багдад и Кабул — и наверняка сделает то же самое в Киеве.

И да, брошенная ЕС Москва, похоже, разворачивается на восток, но Россия по сути своей — европейская держава. Кремль знает, что марксизм-ленинизм канул в Лету наряду с религиозным фашизмом и джихадистской Уммой. Китайская политическая модель сегодня - это лучший предостерегающий, если не сказать ядовитый, гибрид: причудливая и непроверенная разновидность тоталитарного коммунистического капитализма.

Современная китайская культура глубоко государственническая.

А еще Пекин владеет долгами США на сумму 980,8 миллиардов долларов — или 1,8 триллионов, смотря кого вы спросите. Америка — крупнейший должник во всем мире. России же нет и в первой двадцатке. Некоторые даже утверждают, что Китай уже купил на корню весь клан Байденов. Как говаривали еще при Никсоне, если хочешь понять, кто кого дурит, "следи за деньгами".

Так называемые санкции против России — это еще один совершенно ненужный бардак, который мы сами себе устроили.

Какой смысл в санкциях, которые вредят потенциальным союзникам или даже сторонним наблюдателям? Даже немецкие левые экономисты вроде Сары Вагенкнехт убеждены, что от санкций больше страдают Европа и США, чем сама Россия. Некоторые аналитики считают, что экономическая политика по принципу "око за око" ускорит глобальную рецессию.

Кто же победит в этой войне?

Если бойкотировать творческое, трудолюбивое и предприимчивое государство, то возьмите, к примеру, Израиль: люди ожесточаются, учатся превозмогать и в итоге работают плодотворнее и добиваются успехов.

Национальный характер куется в огне. Под лежачий камень вода не течет.

И полюбуйтесь на Путина: якобы злодей, бывший чекист и бывший коммунист. А меж тем он восстановил традиционную религию, реабилитировал царей и до недавнего времени был приличным бизнесменом — настоящим капиталистом. Если бы Путин выдвинул свою кандидатуру на глобалистском курорте вроде Давоса, он бы со своей платформой прослыл прогрессистом.

Разумеется, Путин и близко не идеальный автократ, но по сравнению с кем?

Кстати о Давосе: эта тусовка права насчет "великой перезагрузки", только это будет не глобальный корпоративизм, который сулят нам Джордж Сорос и Клаус Шваб. Настоящей перезагрузкой в Европе уже стал крах советского блока и упадок русского коммунизма. На рубеже XXI века традиционное разделение на левых и правых в Европе и Америке перевернулось с ног на голову.

Глобальные левые, особенно в Британском Содружестве и Америке, по марксизму давно переплюнули Москву. Помните, когда Демократическая партия США и заодно британские, канадские, австралийские и новозеландские левые были решительно против войны? А теперь бывшие отказники Запада затевают еще одну "вечную войну" — на сей раз на Украине.

По Британскому Содружеству и Америке распространяется "демократический" социализм, ядовитая марксистская мутация. Глобальные левые вслед за Китаем ностальгируют по оруэлловскому Интернационалу и миру под началом давосской элиты или Всемирного экономического форума — своего рода глобальной олигархической номенклатуры (если не Скотного двора).

Глобализм и имперская "демократизация" в странах вроде бывшей Югославии стали заразительными. Демонтаж Югославии руками НАТО стал спусковым крючком, после которого Путин провел черту в песках Украины. В самом деле, его вторжения в Грузию и на Украину — всего лишь способ сказать: "Хватит".

Последствия распада Югославии ощущаются и поныне. Босния и Косово, два новых государства с мусульманским большинством, выделившиеся из старой, еще титовской коалиции в Восточной Европе, теперь поставляют большинство джихадистов ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация, – Прим. ИноСМИ) в Леванте.

Таким образом, глобальный джихад обзавелся вербовочными бюро, складами и убежищами в самом сердце Европы.

Этот удар — от неумения просчитать последствия политической глупости, если не имперского высокомерия. Когда пала Берлинская стена и распался Варшавский договор, а ядерное оружие было вывезено с Украины, ни Брюссель, ни Вашингтон не захотели мириться с согласием Кремля. А еще возьмем Ливию, некогда самую процветающую страну Северной Африки: после американского блицкрига она превратилась в гигантскую трущобу для беженцев и перевалочную пристань для нелегалов в Европейский союз.

Клинтон вошел в историю не только эпизодом с Моникой Левински.

И вот где мы оказались. "Прогрессисты" уже не хотят прогресса.

Там, где еще не выветрился здравый смысл, традиционные консерваторы, которых некогда клеймили националистами, теперь стали поборниками демократии и защитниками рабочего человека, люмпен-пролетариата, личной свободы и свободы слова. По мнению философа и политолога Йорама Хазони из Израиля, прагматичный и утилитарный национализм снова может оказаться в струе.

Рассуждая о России, Европе и Америке, мы должны оценивать историю, культуру и людей — а не только ребяческую и сиюминутную политику. Сегодня Европа и Россия больше похожи на враждующих соседей, взбудораженных и полных надежд, но крайне осторожных в публичных заявлениях и клятвах. Вспомните, если не трудно, что в прошлом веке именно Британия и Россия принесли крупнейшие жертвы, чтобы победить нацистов и фашистов.

Однако одержать окончательную победу смогла лишь Большая тройка — нервный тройственный союз с Дядей Сэмом.

Так что история дает нам как пищу для размышлений, так и надежду на лучшее.

В долгосрочной перспективе логика общей культуры, традиций и здравого смысла преодолеет шкурный интерес политики краткосрочной выгоды. Европа как таковая, без Великобритании и России как культурных и геополитических столпов, — всего лишь карточный домик.

Джи Мерфи Донован — бывший офицер разведки ВВС США, директор по российским (в прошлом советским) исследованиям под руководством Джеймса Клэппера в разведке ВВС США. Пишет о политике культуры и национальной безопасности.