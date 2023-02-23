Журналистка The Federalist Бойд: американцы "не в восторге" от речи Байдена в Польше

Американцы не в восторге от выступления Байдена в Польше, пишет автор статьи для The Federalist. Пока США разваливаются на части, Байден хвалится решением растрачивать деньги налогоплательщиков на другом конце мира.

Менее чем через сутки после своего неожиданного визита в Киев президент США Джо Байден обратился к тысячам зрителей в польской Варшаве и заявил, что планирует бесконечно растрачивать деньги американских налогоплательщиков на опосредованный конфликт в Восточной Европе. Однако американцы уже показывали ему, что они против участия Соединенных Штатов в этом конфликте.

"Наша поддержка Украины не пошатнется, НАТО не будет разделена, и мы не устанем", – прокричал Байден во вторник, 21 февраля, в ходе своего выступления, которое временами казалось довольно нескладным.

Выступление Байдена должно было стать достаточно мрачным мероприятием, приуроченным к годовщине начала российской спецоперации на Украине. Однако атмосфера, в которой оно прошло, скорее напоминала беззаботную остановку в предвыборном турне: перед началом речи Байдена играла музыка рок-групп Foo Fighters и Coldplay, а после него американский президент фотографировался с детьми, размахивавшими американскими, польскими и украинскими флагами.

Тем временем в Соединенных Штатах американцы, вынужденные противостоять чрезвычайно высокому уровню инфляции, нарастающему кризису на границе с Мексикой и разливам опасных химических веществ, не в восторге от слов Байдена. Сегодня менее половины жителей США поддерживают отправку оружия и финансовых средств Украине, что объясняется главным образом отсутствием каких-либо механизмов контроля над расходованием средств, которые благополучно оседают на банковских счетах президента Владимира Зеленского, чей режим славится своей коррумпированностью.

Несмотря на то, что американцы выступают против затягивания боевых действий в далеком государстве, Байден заверил слушателей в Польше, что граждане США "едины в нашей решимости" спонсировать режим Зеленского "столько, сколько потребуется".

Байден заявил, что по всей Америке на домах граждан можно увидеть украинские флаги, и что конгресс помог отправить Зеленскому 113 миллиардов долларов налогоплательщиков (и эта сумма продолжает расти). По его утверждению, это доказывает, что американцы хотят и дальше выдавать карт-бланши правительству иностранного государства.

"По всей моей стране, в больших и маленьких городах, на домах американцев развеваются украинские флаги. За последний год демократы и республиканцы в конгрессе США объединились, чтобы защитить свободу. Вот кто такие американцы, и вот что американцы делают", – заявил он.

Продемонстрировав полное согласие с интервенционистской повесткой этой "единой партии", Байден заявил, что в основе приверженности "народу Украины и будущему Украины" лежит убежденность в том, что Украина должна быть "свободной, суверенной и демократической" страной. "Нет слова слаще, чем “свобода”. Нет более благородной цели, чем свобода. Нет более высоких устремлений, чем свобода. Американцы это знают, и вы это знаете", – сказал Байден.

Пока его родина разваливается на куски, Байден хвалится тем, что втягивает Соединенные Штаты в глобальный конфликт во имя продвижения "свободы" и "суверенитета" страны на другом конце света. Он ни словом не обмолвился о необходимости проведения переговоров с целью деэскалации. Напротив, Байден заявил, что единственный итог этого конфликта, который он готов принять, – это если Россия свернет свою военную кампанию, чего президент Владимир Путин, по его же собственным словам, делать не планирует.

"Если Россия прекратит действия против Украины – конфликт прекратится, если Украина прекратит защищать себя – это будет конец Украины", – заявил Байден.

Автор статьи: Джордан Бойд (Jordan Boyd)