Войти
ИноСМИ

В США без восторга встретили "нескладную" польскую речь Байдена

332
0
0
Президент США Джо Байден выступает в Варшаве, Польша. 21 февраля 2023 года
Президент США Джо Байден выступает в Варшаве, Польша. 21 февраля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Журналистка The Federalist Бойд: американцы "не в восторге" от речи Байдена в Польше

Американцы не в восторге от выступления Байдена в Польше, пишет автор статьи для The Federalist. Пока США разваливаются на части, Байден хвалится решением растрачивать деньги налогоплательщиков на другом конце мира.

Менее чем через сутки после своего неожиданного визита в Киев президент США Джо Байден обратился к тысячам зрителей в польской Варшаве и заявил, что планирует бесконечно растрачивать деньги американских налогоплательщиков на опосредованный конфликт в Восточной Европе. Однако американцы уже показывали ему, что они против участия Соединенных Штатов в этом конфликте.

"Наша поддержка Украины не пошатнется, НАТО не будет разделена, и мы не устанем", – прокричал Байден во вторник, 21 февраля, в ходе своего выступления, которое временами казалось довольно нескладным.

Выступление Байдена должно было стать достаточно мрачным мероприятием, приуроченным к годовщине начала российской спецоперации на Украине. Однако атмосфера, в которой оно прошло, скорее напоминала беззаботную остановку в предвыборном турне: перед началом речи Байдена играла музыка рок-групп Foo Fighters и Coldplay, а после него американский президент фотографировался с детьми, размахивавшими американскими, польскими и украинскими флагами.

Тем временем в Соединенных Штатах американцы, вынужденные противостоять чрезвычайно высокому уровню инфляции, нарастающему кризису на границе с Мексикой и разливам опасных химических веществ, не в восторге от слов Байдена. Сегодня менее половины жителей США поддерживают отправку оружия и финансовых средств Украине, что объясняется главным образом отсутствием каких-либо механизмов контроля над расходованием средств, которые благополучно оседают на банковских счетах президента Владимира Зеленского, чей режим славится своей коррумпированностью.

Несмотря на то, что американцы выступают против затягивания боевых действий в далеком государстве, Байден заверил слушателей в Польше, что граждане США "едины в нашей решимости" спонсировать режим Зеленского "столько, сколько потребуется".

Байден заявил, что по всей Америке на домах граждан можно увидеть украинские флаги, и что конгресс помог отправить Зеленскому 113 миллиардов долларов налогоплательщиков (и эта сумма продолжает расти). По его утверждению, это доказывает, что американцы хотят и дальше выдавать карт-бланши правительству иностранного государства.

"По всей моей стране, в больших и маленьких городах, на домах американцев развеваются украинские флаги. За последний год демократы и республиканцы в конгрессе США объединились, чтобы защитить свободу. Вот кто такие американцы, и вот что американцы делают", – заявил он.

Продемонстрировав полное согласие с интервенционистской повесткой этой "единой партии", Байден заявил, что в основе приверженности "народу Украины и будущему Украины" лежит убежденность в том, что Украина должна быть "свободной, суверенной и демократической" страной. "Нет слова слаще, чем “свобода”. Нет более благородной цели, чем свобода. Нет более высоких устремлений, чем свобода. Американцы это знают, и вы это знаете", – сказал Байден.

Пока его родина разваливается на куски, Байден хвалится тем, что втягивает Соединенные Штаты в глобальный конфликт во имя продвижения "свободы" и "суверенитета" страны на другом конце света. Он ни словом не обмолвился о необходимости проведения переговоров с целью деэскалации. Напротив, Байден заявил, что единственный итог этого конфликта, который он готов принять, – это если Россия свернет свою военную кампанию, чего президент Владимир Путин, по его же собственным словам, делать не планирует.

"Если Россия прекратит действия против Украины – конфликт прекратится, если Украина прекратит защищать себя – это будет конец Украины", – заявил Байден.

Автор статьи: Джордан Бойд (Jordan Boyd)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Польша
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
23.08.2022
Мир возмущен действиями Запада и отворачивается от него
15.08.2022
Ноам Хомский: "Причина украинского конфликта — расширение НАТО на восток"
11.06.2021
Страна (Украина): НАТО — красная линия. О чем новое интервью Путина, которое он целиком посвятил Украине
18.03.2021
The American Conservative (США): антироссийская одержимость Вашингтона
06.02.2020
Do Rzeczy (Польша): Польша с ядерным оружием
02.11.2016
Третья мировая может начаться в Прибалтике (Atlantico, Франция)
11.01.2016
Армия и оборонная промышленность-2015: не только Сирия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.02 09:12
  • 215
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 23.02 08:11
  • 45237
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.02 04:02
  • 1
Послание Путина ФС. Что это было?
  • 23.02 01:19
  • 0
JB for Just Business
  • 22.02 23:28
  • 1
AM General выбрана новым поставщиком ББМ JLTV для ВС США
  • 22.02 19:40
  • 1
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 22.02 19:36
  • 1
На верфи ADSB будут построены корветы BR71 MK.2 для ВМС Анголы
  • 22.02 18:30
  • 1
"Калашников" представил на IDEX-2023 новую динамическую защиту для БМП-3
  • 22.02 18:19
  • 1
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания
  • 22.02 17:03
  • 1
Борис Джонсон и Лиз Трасс заявили, что Великобритания должна передать Киеву истребители
  • 22.02 16:49
  • 1
Рим может поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия
  • 22.02 13:24
  • 1
«Могут быть созданы ударные группировки". В Минске оценили угрозы со стороны НАТО и Киева
  • 22.02 13:23
  • 1
ВС России будет внедрять самые передовые разработки, заявил Путин
  • 22.02 13:23
  • 1
Путин отметил бесценность опыта спецоперации для укрепления армии и флота
  • 22.02 12:42
  • 232
Космонавтика Илона Маска