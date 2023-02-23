Bloomberg: США поставят Украине модифицированные комплекты JDAM-ER для наведения бомб

Оборудование позволит преобразовать обычные авиационные боеприпасы в управляемые

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Вашингтон поставит Киеву модифицированные комплекты JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended Range) на основе системы глобального позиционирования, которые позволят преобразовать обычные авиационные боеприпасы в управляемые. Об этом во вторник вечером сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, хотя Пентагон 21 декабря официально заявил, что в рамках пакета помощи на $1,85 млрд направит Киеву комплекты оборудования JDAM, в действительности речь идет о модифицированной версии комплекта рулей и системы наведения под названием JDAM-ER. Как уточняет издание, конструкция с GPS-наведением крепится на авиабомбу массой от 226 до 907 кг и при помощи крыльев позволяет ей планировать к цели на расстоянии до 72 км.

20 февраля Пентагон объявил, что США направят Украине очередной пакет военной помощи на $460 млн, в него войдут радиолокаторы воздушного наблюдения, противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.