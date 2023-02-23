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ТАСС

В ДНР заявили, что в Донбассе не останется безопасных мест, если Киев получит JDAM-ER

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Донецк
Донецк.
Источник изображения: Валентин Спринчак/ ТАСС

При этом советник врио главы ДНР Ян Ганин отметил, что в республике пока не сталкивались с применением таких комплектов для наведения бомб со стороны ВСУ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Безопасных мест в Донбассе практически не останется, если Запад поставит Киеву комплекты JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended Range) для наведения бомб. Об этом заявил в среду в эфире телеканала "Россия-1" военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Во вторник вечером агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон поставит Киеву модифицированные комплекты JDAM-ER на основе системы глобального позиционирования, которые позволят преобразовать обычные авиационные боеприпасы в управляемые. Как уточняет издание, конструкция с GPS-наведением крепится на авиабомбу массой от 226 до 907 кг и при помощи крыльев позволяет ей планировать к цели на расстоянии до 72 км.

"На данный момент ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию невозможно. Мы пока не сталкивались с этими боеприпасами. Но если их правда поставят, то безопасного места на территории ДНР и ЛНР, я думаю, практически не останется", - сказал он. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
JDAM
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