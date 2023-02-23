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ТАСС

Рябков заявил, что желание Запада навредить России выходит за пределы украинского кризиса

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что навредить пытаются "на любом уровне, в любой сфере и в любом регионе мира"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Запад во главе с США пытается навредить России на любом уровне, это желание выходит за пределы украинского кризиса, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пленарном заседании Госдумы.

"Подстегиваемая Вашингтоном напряженность выходит далеко за рамки украинского кризиса. США и возглавляемый ими Запад пытаются навредить нашей стране на любом уровне, в любой сфере и в любом регионе мира", - сказал он.

По словам Рябкова, крайняя враждебность США, нагнетаемая Вашингтоном конфронтация, открыто взятый курс на эскалацию ситуации на Украине и вокруг нее создали для России принципиально новую обстановку в сфере безопасности.

Замглавы МИД РФ добавил, что Вашингтон на протяжении многих лет преднамеренно и вызывающим образом игнорирует взаимосвязь между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями, которая, как и принцип неделимости безопасности, отражена в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Важнейшим для оценки ситуации с выполнением ДСНВ является и то, что Вашингтон уже давно и существенным образом нарушает центральные положения ДСНВ о количественных ограничениях на соответствующие вооружения сторон. Это связано с нелегитимным односторонним исключением из засчета по договору более 100 единиц американских СНВ, которые в Вашингтоне переименовали так, чтобы они перестали подпадать под договорное определение, либо объявили переоборудованными, не предоставив российской стороне надежно удостовериться в соответствии результатов такого переоборудования требованиям ДСНВ", - подчеркнул Рябков.

Дипломат добавил, что это неоднократно доводилось до американской стороны, но злонамеренная политика Вашингтона по подрыву безопасности России продолжается.

"По совокупности обстоятельств российская сторона пришла к выводу о допущенном США существенном нарушении ДСНВ. То есть таком нарушении, которое имеет принципиальное значение для реализации объекта и целей договора", - заключил замминистра.

Во вторник президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что прежде, чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 

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