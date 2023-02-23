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ТАСС

В Роскосмосе заявили, что у "Союза МС-23" будет несколько попыток автоматической стыковки

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Пилотируемый корабль "Союз МС-19" перед стыковкой с МКС
Пилотируемый корабль "Союз МС-19" перед стыковкой с МКС.
Источник изображения: © Фото : Космонавт Олег Новицкий/Роскосмос

Запасы топлива позволяют делать несколько попыток, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Запасы топлива корабля "Союз МС-23", который отправится к МКС в беспилотном режиме, позволяют сделать несколько попыток стыковки. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в среду.

"Ручной стыковки не будет, но у нас на этом корабле есть возможность повторной стыковки, запасы топлива позволяют делать несколько попыток. У нас такие варианты были уже, когда корабль летел в беспилотном варианте, если не удавалась автоматическая стыковка с первого раза, то анализировалась ситуация, почему это не удается, и со второй или третьей попытки такие стыковки осуществлялись", - отметил Крикалев.

Миссия космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина, который также является спецкором ТАСС, и астронавта Фрэнка Рубио была продлена из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря. После анализа ситуации госкомиссия решила спустить поврежденный "Союз" в беспилотном режиме, а космонавтов, миссия которых продлена на несколько месяцев, вернуть на корабле "Союз МС-23". Его стыковка намечена на утро 26 февраля. 

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