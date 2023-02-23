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ЦАМТО

В Польше начались контрольные полеты БЛА "Байрактар TB2" под управлением польских операторов

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 22 февраля. Пресс-служба генштаба ВС Польши сообщила о первых контрольных полетах на 12-й базе беспилотных летательных аппаратов в Мирославце БЛА "Байрактар TB2" под управлением польских операторов.

Подготовка к применению и эксплуатации закупленных в Турции БЛА "Байрактар TB2" первой группы польских операторов и технических специалистов была завершена в сентябре 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, 24 мая 2021 года без проведения тендера Агентство вооружений МНО Польши подписало с турецкой компанией Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.S. контракт на закупку для Вооруженных сил страны четырех беспилотных авиационных комплексов, в состав каждого из которых входит 6 вооруженных БЛА "Байрактар TB2" (всего 24 БЛА), сопутствующего оборудования, включая мобильные станции управления, РЛС, тренажеры, комплекта запчастей, а также услуг обслуживания и обучения личного состава.

Стоимость одного комплекта "Байрактар TB2" составляет около 67 млн. долл. Контракт предусматривает предоставление 24-месячной гарантии, а также передачу технологий, позволяющих выполнять силами ВС Польши обслуживание (уровень D) и ремонт оборудования, в т.ч. двигателей, планера, наземных станций управления и камер. В рамках заключенного соглашения также приобретаются боеприпасы с лазерным наведением MAM-L и MAM-C.

В версии для ВС Польши БЛА "Байрактар TB2" оснащаются РЛС с фазированной антенной решеткой Osprey 30 итальянской группы Leonardo. На каждый комплекс закуплены по две РЛС.

Церемония передачи ВС Польши первых БЛА "Байрактар TB2" состоялась на базе в Мирославце 28 октября 2022 года. В ходе мероприятия ВВС Польши был официально передан первый из четырех законтрактованных беспилотных авиационных комплексов, в состав которого вошли 6 беспилотных летательных аппаратов, 3 мобильные станции управления, элементы наземного обеспечения, диагностическое оборудование, запасные части.

Полностью контракт будет выполнен к концу 2024 года. Продажа сопровождается компенсационным соглашение, связанным с услугами, которые будет выполнять одно из польских оборонных предприятий.

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Страны
Польша
Турция
Продукция
MV-22 Osprey
Компании
Dirinler
Leonardo
Проекты
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