Байден обратился к россиянам и рассказал об "истинных" целях Запада

Байден: Запад не планировал нападение на Россию и ее уничтожение

Выступая в Варшаве, Байден в очередной раз рассказал миру о "путинской агрессии". Он заявил, что Запад никогда не планировал уничтожение России и лишь выступал за свободу и демократию. Но Байден не уточнил, как эту самую "свободу" США насаждали на Востоке.

Здравствуй, Польша! Ты — один из наших главных союзников. Президент Дуда, премьер-министр, господин премьер-министр, господин мэр, и все бывшие министры и президенты, а также мэры и политические лидеры всей страны — спасибо, что снова позвали меня в Польшу.

Вы знаете, почти год назад… почти год назад я выступал здесь, в Королевском замке в Варшаве, всего через несколько недель после того, как Владимир Путин развязал свое убийственное нападение на Украину. Началась крупнейшая сухопутная война в Европе со времен Второй мировой. И принципы, которые более 75 лет служили краеугольным камнем мира, процветания и стабильности на нашей планете, оказались под угрозой краха.

Год назад мир готовился к падению Киева. Что ж, я только что приехал из Киева и имею вам сообщить: Киев выстоял! Киев стоит гордо. Он не склонил голову. И самое главное, он свободен.

Когда Россия вторглась, испытаниям подверглась не только Украина. Весь мир столкнулся с главнейшим испытанием своего времени.

Испытаниям подвергалась Европа. Испытаниям подвергалась Америка. Испытаниям подвергается НАТО. Испытанию подверглись все демократии. И вопросы, с которыми мы столкнулись, оказались одновременно простыми и глубокими.

Ответим ли мы или просто отведем взгляд? Проявим ли мы силу или слабость? Проявим ли мы, союзники, единство — или наоборот, расколемся?

Год спустя мы знаем ответ.

Мы ответили. Мы проявили силу. Мы едины. И мир ни за что не отведет взгляда от происходящего.

Еще мы столкнулись с основополагающими вопросами — о верности важнейшим принципам. Будем ли мы отстаивать суверенитет наций? Будем ли мы отстаивать право людей на жизнь без неприкрытой агрессии? Будем ли мы отстаивать демократию?

Год спустя мы знаем ответы.

Да, мы будем отстаивать суверенитет. И мы уже сделали это.

Да, мы будем отстаивать право людей на жизнь без агрессии. И мы сделали это.

И мы будем отстаивать демократию. И мы тоже сделали это.

А вчера в Киеве я имел честь, стоя бок о бок с президентом Зеленским, заявить, что мы будем отстаивать эти принципы и впредь, несмотря ни на что.

Когда президент Путин выкатил на Украину свои танки, он думал, что мы смиримся. Он ошибся.

Слишком смел оказался ураи… украинский народ.

Америка, Европа, коалиция стран от Атлантики до Тихого океана — мы оказались слишком едины.

А демократия — слишком сильна.

Вместо легкой победы, которую он предвидел и предвкушал, Путин получил сгоревшие танки и российские войска в смятении и беспорядке.

Он-то рассчитывал, что получит финдализацию [финляндизацию] НАТО. А вместо этого он получил НАТОизацию Финляндии и Швеции.

Он думал, что НАТО расколется и разделится. Но вместо этого НАТО сплочена и едина, как никогда прежде.

Он рассчитывал, что сможет шантажировать вас энергией, чтобы сломить вашу решимость — решимость Европы.

Но вместо этого мы вместе работаем над тем, чтобы покончить с зависимостью Европы от российского ископаемого топлива.

Он считал, что автократы вроде него самого крутые, а лидеры демократических стран, наоборот, кроткие.

Но затем он столкнулся с железной волей Америки и других стран, отказавшихся принять мир, где заправляют сила и страх.

Он воюет против страны, которую возглавляет человек, чье мужество выковано огнем и сталью — это президент Зеленский.

Сегодня президент Путин столкнулся с тем, что еще год назад считал невозможным. Демократии мира окрепли, а не ослабли. А автократы — наоборот, ослабели.

Потому что в моменты великих потрясений и неопределенности огромную роль играет осознание того, за что ты стоишь — и кто тебя в этом поддерживает.

Поляки это знают. Вы это знаете. Вы, Польша, знаете это даже лучше других. Потому что это и есть солидарность.

Сквозь разделы и гнет, когда ваш прекрасный город был разрушен после Варшавского восстания, после десятилетий под железной пятой коммунистов — Польша выстояла, потому что вы были вместе.

Именно так отважные лидеры оппозиции Белоруссии и ее народ продолжают бороться за свою демократию.

Именно так своей решимостью и желанием жить свободно молдавский народ — народа Молдавии — отстоял независимость и встал на путь членства в ЕС.

Президент Санду сегодня с нами. Я ее не вижу. Но я горжусь тем, что стою рядом с вами и свободолюбивым народом Молдавии. Она заслуживает ваших аплодисментов.

Через год... через год после начала этой войны Путин уже не сомневается в силе нашей коалиции. Но он еще сомневается в твердости наших убеждений. Он сомневается в нашей стойкости. Он сомневается в нашей незыблемой поддержке Украины. Он сомневается в дальнейшем единстве НАТО.

Но не должно быть ни малейших сомнений: наша поддержка Украины не поколеблется, НАТО не расколется, и нам не надоест помогать.

Трусливая жажда президента Путина к земле и власти потерпит неудачу.А любовь украинского народа к своей стране победит.

Демократии всего мира будут стоять на страже свободы — сегодня, завтра и всегда. Ибо вот что поставлено здесь на карту: свобода.

Этот посыл я вчера озвучил в Киеве — непосредственно народу Украины.

Когда президент Зеленский побывал в США в декабре, он сказал, что эта борьба определит, каким будет наш мир — и мир, в котором предстоит жить нашим детям и внукам, а затем и их детям и внукам.

Он говорил не только о детях и внуках Украины. Он говорил о всех детях и внуках — ваших и моих тоже.

Сегодня мы снова видим то, что жители Польши и всей Европы усвоили на протяжении десятилетий: удовлетворять аппетиты самодержца нельзя ни в коем случае. С ними надо бороться.

Тираны понимают лишь одно слово: "Нет". "Нет". "Нет".

"Нет, ты не завоюешь мою страну. Нет, ты не отнимешь у меня свободу. Нет, ты не лишишь меня будущего".

И сегодня вечером я повторю то, что сказал в прошлом году на этом же самом месте: даже если диктатор вознамерился восстановить свою империю, ему никогда ни за что не уничтожить человеческой любви к свободе. Жестокостью не сломить свободной воли. И Украина — Украину никогда не победить России. Никогда.

Ибо свободные люди отказываются жить в мире безысходности и тьмы.

Знаете, год выдался выдающимся во всех смыслах.

Мы увидели невероятную жестокость российских войск и наемников. Без стыда и угрызений совести они творили разврат и совершали преступления против человечности. Они убивают мирных жителей и разрушают их дома. Они превратили изнасилование в оружие войны. Похищали украинских детей, чтобы украсть будущее Украины. Бомбили вокзалы, родильные дома, школы и детские дома.

Никто — никто не может отвести глаз от зверств, которые Россия совершает против украинского народа. Это отвратительно. Это гнусно.

Но реакция украинского народа и всего мира тоже оказалась необычайной.

Прошел год с тех пор, как начали падать бомбы, и на Украину вошли российские танки, но Украина по-прежнему независима и свободна. (Аплодисменты)

От Херсона до Харькова украинские бойцы отвоевывают свою землю.

На 50 процентах территорий, захваченных в прошлом году Россией, сегодня снова гордо реет желто-синий флаг Украины.

Президент Зеленский по-прежнему руководит демократически избранным правительством, которое представляет волю украинского народа.

А мир уже много раз голосовал, в том числе на Генеральной Ассамблее ООН, осуждая российскую агрессию и поддерживая справедливый мир.

Каждый раз в ООН голосование было ошеломляющим.

В октябре 143 страны осудили незаконную российскую аннексию в Организации Объединенных Наций. Только четыре — четыре во всей ООН —голосовали вместе с Россией. Четыре.

Поэтому сегодня я еще раз хочу обратиться к народу России.

Соединенные Штаты и страны Европы не стремятся к контролю над Россией и к ее уничтожению. Запад не замышлял нападение на Россию, как сказал сегодня Путин. А миллионы российских граждан, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги.

Это не война по необходимости, это трагедия.

Президент Путин выбрал эту войну. Каждый день этой продолжающейся войны — его выбор. Он мог бы закончить ее одним словом.

Это просто. Если бы Россия прекратила вторжение на Украину, войне бы пришел конец. Но если бы Украина прекратила защищаться от России, конец пришел бы Украине.

Вот почему мы вместе делаем так, чтобы Украина могла защитить себя.

Соединенные Штаты собрали всемирную коалицию из 50 с лишним стран, чтобы поставлять важное оружие и припасы отважным украинским бойцам на линию фронта. Системы ПВО, артиллерию, боеприпасы, танки и бронированные машины.

Европейский Союз и его страны-члены берут на себя беспрецедентные обязательства перед Украиной. Это не только военная помощь, но и экономическая, гуманитарная, помощь беженцам и многое другое.

Скажу вам всем здесь сегодня: сделайте паузу. Я говорю это серьезно. Оглянитесь и посмотрите. Посмотрите друг на друга. Посмотрите на то, что вы сделали.

Польша разместила у себя свыше полутора миллиона беженцев от этой войны. Благослови вас Господь. (Аплодисменты)

Щедрость Польши, ваша готовность открыть сердца и дома — она необычайна.

Американский народ также един в своей решимости.

По всей моей стране, в больших городах и маленьких поселках на американских домах вывешены украинские флаги.

В прошлом году демократы и республиканцы в конгрессе США объединились и выступили за свободу.

Вот кто такие американцы, и вот что они делают. (Аплодисменты)

Мир тоже объединяется, чтобы преодолеть глобальные последствия войны президента Путина.

Путин пытался заморить мир голодом, заблокировав порты на Черном море и лишив Украину возможности экспортировать зерно. Он усугубил мировой продовольственный кризис, особенно сильно ударивший по развивающимся странам Африки.

Но Соединенные Штаты, Группа семи и партнеры во всем мире ответили на этот вызов беспрецедентными обязательствами по преодолению кризиса и наращиванию поставок продовольствия.

На этой неделе моя супруга Джилл Байден едет в Африку, чтобы привлечь внимание к этой критической проблеме.

Мы преданы народу Украины и будущему Украины — Украины свободной, суверенной и демократической.

Такова была мечта тех, кто 30 с лишним лет назад провозгласил независимость Украины, кто возглавил "оранжевую революцию" и "революцию достоинства", кто не устрашился льда и пламени Майдана, мечта погибшей там Небесной сотни и тех, кто продолжает искоренять попытки Кремля коррумпировать, принуждать и властвовать.

Это мечта украинских патриотов, которые на протяжении многих лет ведут борьбу с российской агрессией в Донбассе, героев, отдавших все, отдавших свои жизни ради своей любимой Украины.

Для меня было честью посетить вчера их мемориал в Киеве и, стоя рядом с президентом Зеленским, отдать дань памяти погибшим.

Соединенные Штаты и наши партнеры проявляют солидарность с украинскими учителями, медицинскими работниками, сотрудниками аварийных служб, рабочими в городах по всей Украине, которые борются за поддержание электроснабжения перед лицом жестоких российских бомбардировок.

Мы проявляем солидарность с миллионами беженцев, которых радушно встретили в Европе и в США, и особенно здесь, в Польше.

Простые люди по всей Европе сделали все возможное, чтобы помочь им, и продолжают это делать. Польские компании, гражданское общество, деятели культуры, включая первую леди Польши, которая сегодня здесь, — все они действуют сердечно и решительно, демонстрируя все то хорошее, что есть в человеке и в его душе.

Госпожа первая леди, мы вас любим. Спасибо всем вам. (Аплодисменты)

Я никогда не забуду, как в прошлом году встречался с беженцами с Украины, которые только что прибыли в Варшаву. Они были измучены и напуганы, они прижимали к себе детей, тревожась, что никогда больше не увидят своих отцов, мужей, братьев и сестер.

В тот самый мрачный в их жизни момент вы, народ Польши, дали им безопасность и свет. Вы их приняли и поддержали. Вы буквально заключили их в свои объятия. Я смотрел. Я видел выражение их лиц.

Тем временем вместе мы сделали так, чтобы Россия заплатила цену за свои злодеяния.

Мы сохраняем самый масштабный санкционный режим за всю историю. На этой неделе мы вместе с партнерами объявим новые санкции.

Мы призовем к ответу тех, кто виновен в этой войне. Мы будем добиваться суда за военные преступления и преступления против человечности, которые продолжают совершать россияне.

Знаете, мы можем гордиться тем, чего мы добились вместе в прошлом году, но нужно быть честным и ясно видеть, что нас ждет в этом году.

Защита свободы – это не дело одного дня или одного года. Это всегда трудно. Это всегда важно.

Украина продолжает защищаться от российского натиска и проводит собственные контрнаступления. Будет трудно, будут очень тяжелые дни, будут победы и трагедии. Но Украина полна решимости продолжать борьбу. А Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами будут и дальше поддерживать обороняющуюся Украину.

В будущем году я буду принимать всех членов НАТО на саммите 2024 года в США. Вместе мы отпразднуем 75-ю годовщину самого сильного оборонительного альянса в истории человечества – НАТО.

И (аплодисменты) не должно быть никаких сомнений в верности США нашему альянсу НАТО и в твердой преданности статье 5. (Аплодисменты) Это знают все члены НАТО. И Россия тоже это знает.

Нападение на одного – это нападение на всех. Это священная клятва. (Аплодисменты) Священная клятва защищать каждый дюйм натовской территории.

В прошлом году Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами объединились в незаурядную коалицию, чтобы выступить против российской агрессии.

Но мы должны знать не только против чего мы выступаем, но и за что. Какой мир мы хотим построить?

Мы должны воспользоваться силой и возможностями этой коалиции, чтобы улучшить жизнь людей повсюду, чтобы улучшить здравоохранение, повысить благосостояние, сохранить планету, укрепить мир и безопасность, относиться ко всем и каждому с достоинством и уважением.

Такова наша задача. Демократии всего мира должны выполнить ее ради наших народов.

На мой взгляд, мир сегодня находится на переломном этапе. Те решения, которые мы будем принимать в ближайшие пять лет, определят нашу жизнь на десятилетия вперед.

Это применимо к американцам. Это применимо к людям всего мира.

Решения мы можем принимать разные, но принципы и ставки вечны и непреложны. Это выбор между хаосом и стабильностью. Между созиданием и разрушением. Между надеждой и страхом. Между демократией, которая возвышает человеческий дух, и жестокой рукой диктатора, которая его сокрушает. Между ограничениями и возможностями, возможностями такого рода, которые появляются тогда, когда люди живут не в неволе, а свободно. Свобода.

Свобода. Нет слаще слова, чем свобода. Нет более благородной цели, чем свобода. Нет более высокого устремления, чем свобода. (Аплодисменты)

Американцы это знают, и вы это знаете. Все, что мы делаем сегодня, надо продолжать делать, чтобы наши дети и внуки тоже это знали.

Свобода.

Враг тирана, надежда отважных и правда веков.

Свобода.

Встань с нами. Мы встанем с тобой.

Давайте двигаться вперед с верой и убеждением, с непреходящей решимостью быть союзниками света, а не тьмы. Не угнетения, а освобождения. Не неволи, а, да, свободы.

Благослови вас всех Господь. Господи, защити наши войска. Господи, благослови героев Украины и всех тех, кто защищает в нашем мире свободу.

Спасибо, Польша. Спасибо, спасибо, спасибо за все, что вы делаете. (Аплодисменты) Благослови вас всех Господь.