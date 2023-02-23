Офицер ВВС Индии в отставке: Даже если бы США одобрили поставки истребителей F-35, не нужно их заказывать из-за большого числа недостатков

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Как отмечает издание EurAsian Times, переговоры о закупке Индией истребителей-невидимок пятого поколения F-35 у американского оборонного гиганта Lockheed Martin находятся еще на «ранних стадиях». Однако они идут на фоне попыток Вашингтона отговорить Нью-Дели от приобретения оружия у России и поэтому могут быстро продвинуться, пишет издание.

По словам военного атташе посольства США в Индии контр-адмирала Майкла Л. Бейкера, оборонное партнерство между США и Индией имеет важное значение «для индо-тихоокеанской стратегии», но говорить о поставках F-35 преждевременно.

А офицер ВВС Индии в отставке Т.П. Шривастава заявил, что у этих истребителей слишком много недостатков и они совершенно не подходят для требований ВВС Индии. F-35 имеет проблемы со стелс-покрытием, катапультируемым креслом, чрезмерной вибрацией от его пушки и даже восприимчивостью к ударам молнии, отметил Шривастава.

Даже если бы США одобрили поставки в Индию истребителей F-35, то не нужно их заказывать из-за большого числа недостатков.

Американские истребители F-35 и F-16 приняли участие на недавнем авиасалоне Aero India 2023, проходившем в индийском Бангалоре.

По словам военного эксперта из Индии Нитина Дж.Тику, предложение истребителей-невидимок F-21 и F-35 может стать «роскошной» приманкой, чтобы отвлечь Индию от России.

Пытаясь всучить свои истребители тем, кто этого не хочет, Вашингтон отказался продавать их тем, кто готов был заплатить. Напомним, что США отказали Турции в продаже F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.