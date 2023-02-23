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ТАСС

В Роскосмосе назвали попадание микрометеороида в МКС маловероятным событием

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Сергей Крикалев
Сергей Крикалев.
Источник изображения: © Артем Геодакян/ТАСС

По словам исполнительного директора по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева, осмотр подтвердил исполнение этого сценария

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Попадание микрометеороида в Международную космическую станцию - очень маловероятное событие. Об этом сообщил журналистам в среду исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Это действительно очень маловероятная ситуация, потому что этот микрометеорит попал не просто в корабль и не просто в радиатор, а попал в трубочку на этом радиаторе", - отметил Крикалев, говоря о нештатной ситуации на корабле "Союз МС-22".

Крикалев указал, что при расследовании причин инцидента помогло использование дистанционного манипулятора американского сегмента МКС.

"Осмотр подтвердил, что это маловероятное событие случилось. <...> Американцы перемещали свой манипулятор, позиционировали его таким образом, чтобы можно было осмотреть место, и, собственно, вот этот осмотр и позволил нам убедиться в том, что это пробоина микрометеорита", - сказал он.

15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить поврежденный "Союз МС-22" в беспилотном режиме, а космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио, миссия которых продлена, вернуть на корабле "Союз МС-23". Специалисты ракетно-космической отрасли провели исследования и пришли к выводу, что "Союз МС-22" был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом. 

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Страны
США
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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