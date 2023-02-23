Роскосмос сообщил об участии NASA в поиске решений ситуации с "Союзом МС-22"

«Поток частиц, предположительно, исходящий от корабля «Союз МС-22», пристыкованного к модулю «Рассвет», который находится на обращенной к Земле стороне МКС». Кадр с онлайн-трансляции NASA.

По словам исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалева, совместно с NASA был найден рабочий вариант на случай эвакуации с МКС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Американские специалисты полностью включились в поиск решений нештатной ситуации с космическим кораблем "Союз МС-22". Об этом сообщил журналистам в среду исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Надо отдать должное нашим американским коллегам, которые в полной мере включились с нами в поиск этих решений", - сказал Крикалев. По его словам, американцы начали рассматривать варианты изменения компоновки корабля Crew Dragon с точки зрения возможности добавить туда еще посадочных мест.

Как сообщил Крикалев, Роскосмос и NASA нашли рабочий вариант на случай эвакуации с МКС. "Мы искали несколько вариантов и нашли, как мы считаем, оптимальный вариант, когда американцы предложили разместить одного из членов экипажа на своем корабле на случай возникновения ситуации, требующей эвакуации со станции. <...> Но вероятность этой ситуации чрезвычайно низка, и даже в случае возникновения многих нештатных ситуаций у нас есть возможность парировать их, чтобы экипаж остался на станции", - сказал он, также отметив, что американская сторона заявила о возможности доставить на станцию необходимые грузы.

По словам Крикалева, российские и американские специалисты контактируют ежедневно. "Совместными усилиями нашли оптимальное решение, и, в общем-то, наши специалисты ежедневно контактируют в центрах управления полетами. Оба центра работают вместе, синхронно, и если возникают вопросы, то [мы] проводим консультации для нахождения оптимального и наиболее безопасного решения для экипажа", - отметил он.

Крикалев подчеркнул, что сотрудничество в рамках космического полета не зависит от политической обстановки. "Мы давно работаем вместе, подстраховываем друг друга, и неоднократно станция была в такой ситуации, когда проблема случалась либо на российском, либо на американском сегменте, и всегда мы подставляли плечо друг другу для того, чтобы эта программа продолжала работу", - заключил он.

15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить поврежденный "Союз МС-22" в беспилотном режиме, а космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио, миссия которых продлена, вернуть на корабле "Союз МС-23". Специалисты ракетно-космической отрасли провели исследования и пришли к выводу, что "Союз МС-22" был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом.