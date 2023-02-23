Медведев рассказал, как Россия ответит на попытки нанести ей поражение

Медведев: Россия вправе защищаться от США любым оружием, включая ядерное

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Стремление США нанести поражение России ставит мир на порог конфликта, написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

"Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное", — говорится в публикации.

По словам Медведева, к ошибкам в политике Вашингтона привело ощущение собственного превосходства и безнаказанности.

Зампред Совбеза напомнил о словах президента Владимира Путина, заявившего, что "победить Россию на поле боя невозможно". Именно с этим связано решение Москвы приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, указал он.

"Пусть потерявшие связь с реальностью элиты в США думают о том, чего они добились", — подчеркнул Медведев.

Также он прокомментировал выступление президента США Джо Байдена в Польше. Нагромождение высоких слов о важности зашиты демократии и о том, что Америка не собирается нападать на Россию выглядело "нечестно и нелепо", заключил политик.

Накануне Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул, что прежде чем вернуться к дальнейшему обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный ударный потенциал Североатлантического альянса, включая арсеналы Франции и Великобритании.