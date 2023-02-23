Войти
РИА Новости

Медведев рассказал, как Россия ответит на попытки нанести ей поражение

356
0
0
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев: Россия вправе защищаться от США любым оружием, включая ядерное

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Стремление США нанести поражение России ставит мир на порог конфликта, написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

"Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное", — говорится в публикации.

По словам Медведева, к ошибкам в политике Вашингтона привело ощущение собственного превосходства и безнаказанности.

Зампред Совбеза напомнил о словах президента Владимира Путина, заявившего, что "победить Россию на поле боя невозможно". Именно с этим связано решение Москвы приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, указал он.

"Пусть потерявшие связь с реальностью элиты в США думают о том, чего они добились", — подчеркнул Медведев.

Также он прокомментировал выступление президента США Джо Байдена в Польше. Нагромождение высоких слов о важности зашиты демократии и о том, что Америка не собирается нападать на Россию выглядело "нечестно и нелепо", заключил политик.

Накануне Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул, что прежде чем вернуться к дальнейшему обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный ударный потенциал Североатлантического альянса, включая арсеналы Франции и Великобритании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
Россия
США
Франция
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
20.02.2023
План КНР по Украине и трансатлантическая сплоченность Запада. Итоги Мюнхенской конференции
06.10.2022
Европа не осмелилась ответить на подрыв "Северного потока"
08.02.2021
Polityka (Польша): процесс разоружения вновь стартует?
21.12.2017
Опора державы: российские органы безопасности отмечают вековой юбилей
17.09.2012
Компромиссы для решения проблемы ПРО
07.07.2011
Взять НАТО на испуг
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.02 09:12
  • 215
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 23.02 08:11
  • 45237
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.02 04:02
  • 1
Послание Путина ФС. Что это было?
  • 23.02 01:19
  • 0
JB for Just Business
  • 22.02 23:28
  • 1
AM General выбрана новым поставщиком ББМ JLTV для ВС США
  • 22.02 19:40
  • 1
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 22.02 19:36
  • 1
На верфи ADSB будут построены корветы BR71 MK.2 для ВМС Анголы
  • 22.02 18:30
  • 1
"Калашников" представил на IDEX-2023 новую динамическую защиту для БМП-3
  • 22.02 18:19
  • 1
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания
  • 22.02 17:03
  • 1
Борис Джонсон и Лиз Трасс заявили, что Великобритания должна передать Киеву истребители
  • 22.02 16:49
  • 1
Рим может поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия
  • 22.02 13:24
  • 1
«Могут быть созданы ударные группировки". В Минске оценили угрозы со стороны НАТО и Киева
  • 22.02 13:23
  • 1
ВС России будет внедрять самые передовые разработки, заявил Путин
  • 22.02 13:23
  • 1
Путин отметил бесценность опыта спецоперации для укрепления армии и флота
  • 22.02 12:42
  • 232
Космонавтика Илона Маска