Польша намерена поставить 14 танков Leopard 2 Киеву в ближайшие недели

Пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина также выразил надежду, что страны Запада смогут сформировать коалицию для поставок Киеву истребителей

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Польша передаст Украине 14 танков Leopard 2 в ближайшие несколько недель. Об этом пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина сообщил во вторник американскому телеканалу CNN.

"[Танки будут] в следующие две или три недели", - сказал он. Ясина выразил надежду, что страны Запада смогут сформировать коалицию для поставок Киеву истребителей.

Президент Польши Анджей Дуда во вторник в интервью телеканалу признал наличие серьезных проблем с запасными частями для танков Leopard, которые планируется поставить Киеву. Страна не может получить запчасти из Германии.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этой техники. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия, США и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.