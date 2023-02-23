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ТАСС

Медведев заявил, что Россию порвут на части, если она остановит СВО без победы

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Замглавы Совета безопасности отметил, что если США перестанут поставлять оружие Киеву, - война закончится

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия рискует быть разорванной на части, если остановит специальную военную операцию (СВО) до того, как будет достигнута победа. Такое мнение высказал замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев, комментируя в среду в своем телеграм-канале речь американского президента Джо Байдена, которую тот произнес во вторник в Варшаве.

"Перефразируя известное выражение, Байден в Варшаве заявил: "Если Россия остановит свое вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться - это будет концом Украины". Это рафинированное вранье. Правда совсем в другом", - написал Медведев. "Если Россия остановит СВО, не добившись победы, - России не будет, ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму, - война закончится", - подчеркнул он.

Таким образом российский политик выстроил заочную полемику с американским лидером. Оба они перефразировали известное высказывание израильских политиков: "Если арабы не будут воевать, то не будет войны, если евреи перестанут воевать, то не будет Израиля". 

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Страны
Израиль
Польша
Россия
США
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
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