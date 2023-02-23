Минобороны Испании заказало вторую партию УТС PC-21

ЦАМТО, 22 февраля. Минобороны Испании заключило со швейцарской компанией Pilatus Aircraft контракт на закупку второй партии из 16 УТС PC-21 для ВВС страны.

Как сообщает Infodefensa.com, соглашение стоимостью 240 млн. евро включает партию самолетов, тренажеры, оборудование для обучения и логистический пакет.

Новый контракт позволит ВВС Испании провести замену парка учебно-тренировочных самолетов "Пиллан" (E-26 Sieve), состоящих на вооружении почти 35 лет и использующихся на начальном этапе летной подготовки в Генеральной академии ВВС Испании (AGA). Замена устаревших самолетов новыми PC-21 позволит обеспечить большую безопасность полетов и улучшить качество подготовки за счет проведения различных этапов обучения на одном и том же типе УТС с более современной авионикой.

Подписанный Генеральной дирекцией по вооружениям и материальному обеспечению (DGAM) Минобороны Испании контракт предусматривает поставку 16 УТС, десяти комплектов подвесных баков, двух тренажеров кабины, летного тренажера FFS (Full Flight Simulator) с соответствующей инфраструктурой, организацию 22 рабочих мест автоматизированной системы обучения, предоставление 15 лицензий AST (Aircraft System Trainer), передачу семи систем планирования миссии и подведения итогов (MPDS), а также пакет материально-технического обеспечения.

Общая сумма, запрошенная швейцарской компанией за новый заказ, примерно на 8,5 млн. ниже одобренного в декабре 2022 года правительством Испании бюджета закупки, составляющего 248 млн. евро. Поставки и выплаты будут осуществляться в течение следующих трех лет. Финансирование в размере 239,89 млн. евро (с учетом налогов) будет осуществляться следующим образом: 49,86 млн. евро – в 2023 году, 90,03 млн. евро – в 2024 году и 100 млн. евро – в 2025 году.

После поставки в составе академии будет находиться 40 самолетов PC-21. Таким образом, один тип самолета будет использоваться на первых двух этапах обучения летчиков (начальной и основной подготовки), что позволит сэкономить на техническом обслуживании и поставке запасных частей.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2019 года Министерство обороны Испании по итогам тендера выбрало самолет PC-21 в качестве замены 66 устаревших УТС C-101. В рамках подписанного 30 января 2020 года со швейцарской компанией Pilatus контракта стоимостью 204 млн. евро (247 млн. долл.) ВВС Испании приобрели 24 турбовинтовых УТС PC-21, а также запасные части, интегрированную наземную систему обучения, включающую тренажеры и сопутствующие услуги. PC-21 предназначены для использования в качестве УТС основной подготовки летчиков ВВС Испании.

Первая пара самолетов была передана ВВС Испании в сентябре 2021 года, а поставка всех 24 УТС завершилась в июле 2022 года. Самолеты вошли в состав 792-й авиаэскадрильи, которая является основным подразделением школы подготовки летчиков в Генеральной академии ВВС Испании. Обучение курсантов началось в сентябре 2022 года.