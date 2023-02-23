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Росэлектроника представила "ружье" против дронов на стенде Рособоронэкспорта в Абу-Даби

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Носимый ручной комплекс "Пищаль-ПРО". Архивное фото
Носимый ручной комплекс "Пищаль-ПРО". Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

ЦАМТО, 22 февраля. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех в рамках объединенной экспозиции Рособоронэкспорта на выставке IDEX-2023 в Абу-Даби демонстрирует один из самых легких на рынке комплексов противодействия БЛА "Пищаль-Про".

Изделие моментально приводится в действие и позволяет обеспечить оперативное подавление каналов связи, управления и навигации дронов, применяемых для тактической разведки и доставки опасных грузов на защищаемые объекты.

Комплекс "Пищаль-ПРО" производства Концерна "Автоматика" (входит в Росэлектронику) обеспечивает противодействие дронам на дистанции более 2 км и работает одновременно в 5 частотных диапазонах, что существенно сокращает время на выбор параметров подавления.

"Учитывая высочайшую мобильность и моментальную готовность к применению, "Пищаль-Про" используется для обеспечения оперативной защиты от дронов, которые производят разведку, либо могут причинить вред инфраструктуре. В настоящее время изделие пользуется большой популярностью в России и за рубежом – заказы поступают как от силовых структур, так и от промышленных предприятий", – сообщил генеральный директор Концерна "Автоматика" Андрей Моторко.

В 2023 году новейшая оборонная продукция Ростеха представлена в отдельном "Российском павильоне" площадью около 1 тыс. кв. м на территории статической экспозиции морской составляющей выставки IDEX, которая проходит с 20 по 24 февраля.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектороника".

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