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ТАСС

Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля

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Crew Dragon
Crew Dragon.
Источник изображения: SpaceX

Как сообщили в Роскосмосе, стыковка корабля к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС запланирована на 28 февраля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Запуск космического корабля Crew Dragon американской компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) перенесен на утро 27 февраля. Об этом сообщили в среду в Роскосмосе.

"NASA объявило о переносе старта пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем Crew-6 к Международной космической станции на 27 февраля. <…> Запуск Crew Dragon ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди NASA планируется 27 февраля в 09:45 по московскому времени, его стыковка к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС - 28 февраля в 10:29 мск", - говорится в сообщении.

Экипаж Crew-6 состоит из космонавта Роскосмоса Андрея Федяева, астронавтов NASA Стивена Боуэна и Вуди Хобурга, а также астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. 

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