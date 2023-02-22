JD Market Expo отзывы: стоит ли торговать с этим брокером

По мнению пользователей, которые оставляют отзывы о JD Market Expo, это — один из лучших брокеров. Он работает с 2015 года, а это означает, что опыт и время, проведенное в отрасли, позволили ему синхронизировать свои сервисы с потребностями инвесторов. Онлайн-посредник получил множество наград за свое ПО, системный подход и предоставляемые инновационные услуги. Помимо всего прочего, брокер известен сверхузкими спредами и низкими расходами при трейдинге CFD и Forex.
JD Market Expo отзывы: почему же этот брокер?
Сегодня отзывы о JD Market Expo доступны на многих веб-ресурсах. Среди них:
В отзывах о JD Market Expo часто обсуждается вопрос: почему стоит торговать именно с этим брокером? Основные причины, из отзывов о JD Market Expo:
- Год основания — 2015. Брокер работает без сбоев и нареканий более семи лет.
- Представительства в Великобритании, на Ближнем Востоке и в Азии.
- Соблюдение нормативных требований международных регуляторов.
- Все клиентские депозиты отделены от операционного капитала компании и хранятся на счетах в банках первой категории.
- Базовая учетная запись подразумевает депозит всего в 250 долларов США.
- Минимальный объем сделки — микролот.
- Предлагается 70+ Форекс-пар, в том числе основные, второстепенные и экзотические.
- Более 100 CFD на индексы, сырьевые товары и драгоценные металлы, акции и криптоактивы.
- Конкурентоспособные спреды (всего один пункт для EUR/USD). На веб-сайте публикуются рыночные спреды по всем инвестиционным активам в режиме реального времени.
- Кредитное плечо составляет 100:1 для валютных пар. Для CFD оно зависит от конкретного инструмента (подробности на веб-сайте).
- Обширный образовательный контент, вспомогательные материалы и регулярные вебинары.
- Многоязычная служба поддержки «24х5» доступна во все часы работы рынка.
Авторы отзывов о JD Market Expo довольны, что выбрали для сотрудничества именно эту торговую платформу.
Лицензирование и регуляция
JD Market Expo авторизован и регулируется несколькими международными институтами, включая CySEC и VFSC. Площадка подчиняется самым строгим отраслевым правилам.
Средства клиентов защищены страховкой компании. Онлайн-брокер застрахован программой страхования гражданской ответственности на сумму до 6 миллионов долларов США. Эта страховка защищает от ошибок, небрежности, упущений, мошенничества и любых других проблем, которые могут привести к финансовым потерям.
Компания также является участником Компенсационного фонда инвесторов, который охватывает клиентов из ЕС. Все онлайн-трейдеры из ЕС получат возмещение до двадцати тысяч евро в том маловероятном случае, если брокер не сможет выполнить свои финансовые обязательства перед ними.
Эти широкомасштабные меры безопасности означают, что онлайн-посредник более чем надежен.
Онлайн-платформа JD Market Expo
Гордостью компании является собственная торговая платформа. Она не только отлично подходит для розничной торговли, но и заслужила одобрение профессионалов.
С 2015 года программное обеспечение постоянно совершенствуется, благодаря внедрению все новых и новых инновационных функций. ПО основано на сети и способно обрабатывать большие массивы данных. Онлайн-брокер поддерживает браузерную, десктопную и мобильную версии продукта.
Мобильное приложение, очень популярное, судя по отзывам о JD Market Expo, позволяет торговать из любого места, где есть Интернет. При этом в целях безопасности все торговые/неторговые операции и личные идентификационные данные надежно зашифрованы с использованием новейших технологий.
Депозиты и снятие средств
Кредитные карты, дебетовые карты, банковские переводы и криптоплатежи могут использоваться для пополнения торгового счета. Пополнение картами Visa/MasterCard — мгновенное. Депозиты пополняются без комиссии.
Вывод средств осуществляется аналогичным образом, как того требует международное финансовое право. Все запросы на снятие денег обрабатываются в автоматическом режиме, при условии, что трейдер вовремя верифицировал свой торговый профиль. По отзывам о JD Market Expo, большинство пользователей услуг онлайн-посредника получают запрошенную сумму в течение суток, хотя регламент отводит на операцию 72 часа. Выводимая прибыль облагается сбором в 4,6%.
Техподдержка JD Market Expo
Представители службы поддержки клиентов профессионально обучены, они в состоянии помочь с любым вопросом, который может возникнуть у инвестора. Доступ к техподдержке открыт через чат, электронную почту и по телефону.
Компания имеет четыре глобальных офиса, в том числе на Кипре. Существует и отдельный русский деск. Так что инвесторы из России могут получить помощь на родном языке.
Поддержка работает «24x5», то есть параллельно со всеми финансовыми рынками, кроме криптовалютного. Прекрасные отзывы о JD Market Expo и его службе клиентской поддержки можно часто встретить в Сети.
Обучение
Учебные материалы онлайн-площадки обширны, включая веб-семинары премиум-класса и прогнозы, которые выходят ежедневно. Благодаря прогнозам трейдеры получают благоприятный торговый опыт.
Учебные пособия для начинающих предоставляют знания о том, как начать инвестировать. Каждый урок состоит из теоретической части, посвященной одной ключевой теме, и практической части, тщательно разработанной с использованием реальных исторических рыночных данных. Таким образом, слушатель курса может применять вновь приобретенные знания сразу же на практических занятиях.
Доступны и подробные видеоролики о трейдинге. Независимо от уровня подготовки, каждый клиент брокера найдет в этих роликах что-то полезное для себя. Для владельцев ВИП-аккаунтов предусмотрены персональные наставники, высококвалифицированные и очень отзывчивые.
Заключение
JD Market Expo — открытый, прозрачный финансовый посредник с безукоризненной репутацией. И нет причин, не рассмотреть возможность инвестировать именно на его платформе. Комфортные условия, сквозное исполнение приказов, впечатляющий список поставщиков ликвидности, редкая клиентоориентированность — те качества, которые отличают площадку от множества конкурирующих. Клиенты брокера, однажды зарегистрировавшие здесь учетную запись, остаются с ним, как правило, на годы.