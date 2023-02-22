JD Market Expo отзывы: стоит ли торговать с этим брокером

По мнению пользователей, которые оставляют отзывы о JD Market Expo, это — один из лучших брокеров. Он работает с 2015 года, а это означает, что опыт и время, проведенное в отрасли, позволили ему синхронизировать свои сервисы с потребностями инвесторов. Онлайн-посредник получил множество наград за свое ПО, системный подход и предоставляемые инновационные услуги. Помимо всего прочего, брокер известен сверхузкими спредами и низкими расходами при трейдинге CFD и Forex.

JD Market Expo отзывы: почему же этот брокер?

Сегодня отзывы о JD Market Expo доступны на многих веб-ресурсах. Среди них:

В отзывах о JD Market Expo часто обсуждается вопрос: почему стоит торговать именно с этим брокером? Основные причины, из отзывов о JD Market Expo:

Год основания — 2015. Брокер работает без сбоев и нареканий более семи лет.

Представительства в Великобритании, на Ближнем Востоке и в Азии.

Соблюдение нормативных требований международных регуляторов.

Все клиентские депозиты отделены от операционного капитала компании и хранятся на счетах в банках первой категории.

Базовая учетная запись подразумевает депозит всего в 250 долларов США.

Минимальный объем сделки — микролот.

Предлагается 70+ Форекс-пар, в том числе основные, второстепенные и экзотические.

Более 100 CFD на индексы, сырьевые товары и драгоценные металлы, акции и криптоактивы.

Конкурентоспособные спреды (всего один пункт для EUR/USD). На веб-сайте публикуются рыночные спреды по всем инвестиционным активам в режиме реального времени.

Кредитное плечо составляет 100:1 для валютных пар. Для CFD оно зависит от конкретного инструмента (подробности на веб-сайте).

Обширный образовательный контент, вспомогательные материалы и регулярные вебинары.

Многоязычная служба поддержки «24х5» доступна во все часы работы рынка.

Авторы отзывов о JD Market Expo довольны, что выбрали для сотрудничества именно эту торговую платформу.

Лицензирование и регуляция

JD Market Expo авторизован и регулируется несколькими международными институтами, включая CySEC и VFSC. Площадка подчиняется самым строгим отраслевым правилам.

Средства клиентов защищены страховкой компании. Онлайн-брокер застрахован программой страхования гражданской ответственности на сумму до 6 миллионов долларов США. Эта страховка защищает от ошибок, небрежности, упущений, мошенничества и любых других проблем, которые могут привести к финансовым потерям.

Компания также является участником Компенсационного фонда инвесторов, который охватывает клиентов из ЕС. Все онлайн-трейдеры из ЕС получат возмещение до двадцати тысяч евро в том маловероятном случае, если брокер не сможет выполнить свои финансовые обязательства перед ними.

Эти широкомасштабные меры безопасности означают, что онлайн-посредник более чем надежен.

Онлайн-платформа JD Market Expo

Гордостью компании является собственная торговая платформа. Она не только отлично подходит для розничной торговли, но и заслужила одобрение профессионалов.

С 2015 года программное обеспечение постоянно совершенствуется, благодаря внедрению все новых и новых инновационных функций. ПО основано на сети и способно обрабатывать большие массивы данных. Онлайн-брокер поддерживает браузерную, десктопную и мобильную версии продукта.

Мобильное приложение, очень популярное, судя по отзывам о JD Market Expo, позволяет торговать из любого места, где есть Интернет. При этом в целях безопасности все торговые/неторговые операции и личные идентификационные данные надежно зашифрованы с использованием новейших технологий.

Депозиты и снятие средств

Кредитные карты, дебетовые карты, банковские переводы и криптоплатежи могут использоваться для пополнения торгового счета. Пополнение картами Visa/MasterCard — мгновенное. Депозиты пополняются без комиссии.

Вывод средств осуществляется аналогичным образом, как того требует международное финансовое право. Все запросы на снятие денег обрабатываются в автоматическом режиме, при условии, что трейдер вовремя верифицировал свой торговый профиль. По отзывам о JD Market Expo, большинство пользователей услуг онлайн-посредника получают запрошенную сумму в течение суток, хотя регламент отводит на операцию 72 часа. Выводимая прибыль облагается сбором в 4,6%.

Техподдержка JD Market Expo

Представители службы поддержки клиентов профессионально обучены, они в состоянии помочь с любым вопросом, который может возникнуть у инвестора. Доступ к техподдержке открыт через чат, электронную почту и по телефону.

Компания имеет четыре глобальных офиса, в том числе на Кипре. Существует и отдельный русский деск. Так что инвесторы из России могут получить помощь на родном языке.

Поддержка работает «24x5», то есть параллельно со всеми финансовыми рынками, кроме криптовалютного. Прекрасные отзывы о JD Market Expo и его службе клиентской поддержки можно часто встретить в Сети.

Обучение

Учебные материалы онлайн-площадки обширны, включая веб-семинары премиум-класса и прогнозы, которые выходят ежедневно. Благодаря прогнозам трейдеры получают благоприятный торговый опыт.

Учебные пособия для начинающих предоставляют знания о том, как начать инвестировать. Каждый урок состоит из теоретической части, посвященной одной ключевой теме, и практической части, тщательно разработанной с использованием реальных исторических рыночных данных. Таким образом, слушатель курса может применять вновь приобретенные знания сразу же на практических занятиях.

Доступны и подробные видеоролики о трейдинге. Независимо от уровня подготовки, каждый клиент брокера найдет в этих роликах что-то полезное для себя. Для владельцев ВИП-аккаунтов предусмотрены персональные наставники, высококвалифицированные и очень отзывчивые.

Заключение

JD Market Expo — открытый, прозрачный финансовый посредник с безукоризненной репутацией. И нет причин, не рассмотреть возможность инвестировать именно на его платформе. Комфортные условия, сквозное исполнение приказов, впечатляющий список поставщиков ликвидности, редкая клиентоориентированность — те качества, которые отличают площадку от множества конкурирующих. Клиенты брокера, однажды зарегистрировавшие здесь учетную запись, остаются с ним, как правило, на годы.