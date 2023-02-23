При строительстве и модернизации АПЛ в Британии возникают проблемы

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Ранее "ВО" сообщило, что пятая лодка типа "Эстьют" - "Энсон" (HMS Anson) ушла с судоверфи на ВМБ Клайд. Понятное дело, что о вступлении в строй никакой речи пока не идет. Корабль еще будет дорабатываться, реальные сроки - примерно конец текущего года.

Надо заметить, что сильно выросли сроки строительства АПЛ. Если субмарины типа "Свифтшур" и "Трафальгар" сдавались флоту в среднем за четыре года. То "Эстьюты" строятся по десять лет. Конечно, выросли размеры и усложнилась конструкция как самой лодки, так и ее "начинки", но и увеличение сроков строительства в 2,5 раза, говорит о том, что судостроительная отрасль Англии - деградирует. Пятая лодка типа "Эстьют", "Энсон", должна была передаваться флоту еще в 2020 году. Остальные - в 2024 сразу, что теперь вызывает серьезные сомнения.

На данный момент подводные силы Королевского флота включают в себя четыре многоцелевых АПЛ - худший показатель за всю историю британских МАПЛ. Субмарин типа "Трафальгар" имелось семь, но их дополняли хоть старые, но еще вполне боеспособные "Свифтшуры".

Последняя из них, "Скептр" выведена из состава флота в 2010 году, даже позже "Трафальгара", который пошел на списание в 2009.

Предпоследний "Сюперб" - в 2008 году. "Эстьюты" лишены такой подстраховки, поскольку все три "Трафальгара", оставшиеся в строю, после ЧП на АПЛ "Торбей" в 2017 году в море больше не выходят. Теоретически они числятся боеспособными, но на практике никто не хочет брать на себя ответственность за последствия. Надо понимать, что ЧП с реактором на "Торбее" не исключение из правил, а конструктивная недоработка на всех кораблях серии.

Ну и на последок. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес запросил у Казначейства дополнительные десять миллиардов фунтов для покрытия дефицита бюджета Министерства обороны, образовавшегося, в том числе и из-за неумеренной помощи Украине. Его запрос пока остался без ответа, однако, учитывая общую ситуацию в экономике Британии, скорее всего, ответ будет отрицательный. В такой ситуации говорить об ускорении темпов строительства двух последних "Эстьютов" не приходится. Серьезные, дорогостоящие модернизации трех последних "Трафальгаров" с учетом того, что им уже больше тридцати лет, тоже маловероятны.