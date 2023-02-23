"Ростех" нарастил поставки ряда передовых вооружений для армии

"Ростех" кратно нарастил производство передовых вооружений для армии

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ростех нарастил производство передовых вооружений для российской армии, в том числе дронов-камикадзе "Куб" и "Ланцет", а также модернизированных реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", заявили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию заявил, что российская оборонка должна внедрять передовые разработки для повышения потенциала армии и обеспечить их массовое, серийное производство.

"Предприятия Ростеха регулярно разрабатывают и поставляют в войска современные и качественные образцы вооружений, ярким примером служат зарекомендовавшие себя в зоне СВО беспилотники "Ланцет" и КУБ, а также РСЗО "Торнадо-С". Мы полностью выполняем обязательства по гособоронзаказу, поставки по ряду направлений выросли многократно. При этом мы продолжаем совершенствовать свои технологии и разработки", - заявили РИА Новости в корпорации.

По данным открытых источников, для систем "Торнадо-С" разработаны высокоточные управляемые реактивные снаряды 9М544 и 9 М549, которые имеют повышенную дальность стрельбы – 120 километров. Снаряды имеют бесплатформенную инерциально-навигационную систему управления и систему спутниковой навигационной коррекции. Для управления в полете снаряды оснащены аэродинамическими рулями в головной части, которые также повышают их планирующие свойства, что дополнительно повышает дистанцию стрельбы.

Кроме того, модернизированная автоматизированная система управления наведением и огнем и автономная система навигации и топопривязки боевой машины "Торнадо-С" позволяет выполнять индивидуальное наведение каждого управляемого снаряда. Одна пусковая установка "Торнадо-С" может перевозить и запускать 12 снарядов.

Беспилотники "Куб" и "Ланцет" разработаны компанией Zala Aero. "Кубы" имеет характерную форму за счет широкого треугольного крыла. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность полета барражирующего боеприпаса составляет 30 минут, скорость - 130 километров в час.

Базовая версия "Ланцета" имеет два крестообразных крыла, сигарообразный фюзеляж и способна нести боевую часть в три килограмма. Ее максимальная скорость – 110 километров в час, дальность действия – 40 километров. Модернизированная версия "Ланцета" получила новую аэродинамику - теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение. У этого беспилотника более мощная боевая часть – пять килограммов – и увеличенный радиус действия.