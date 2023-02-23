Войти
РИА Новости

"Ростех" нарастил поставки ряда передовых вооружений для армии

369
0
0
Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет"
Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

"Ростех" кратно нарастил производство передовых вооружений для армии

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ростех нарастил производство передовых вооружений для российской армии, в том числе дронов-камикадзе "Куб" и "Ланцет", а также модернизированных реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", заявили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию заявил, что российская оборонка должна внедрять передовые разработки для повышения потенциала армии и обеспечить их массовое, серийное производство.

"Предприятия Ростеха регулярно разрабатывают и поставляют в войска современные и качественные образцы вооружений, ярким примером служат зарекомендовавшие себя в зоне СВО беспилотники "Ланцет" и КУБ, а также РСЗО "Торнадо-С". Мы полностью выполняем обязательства по гособоронзаказу, поставки по ряду направлений выросли многократно. При этом мы продолжаем совершенствовать свои технологии и разработки", - заявили РИА Новости в корпорации.

По данным открытых источников, для систем "Торнадо-С" разработаны высокоточные управляемые реактивные снаряды 9М544 и 9 М549, которые имеют повышенную дальность стрельбы – 120 километров. Снаряды имеют бесплатформенную инерциально-навигационную систему управления и систему спутниковой навигационной коррекции. Для управления в полете снаряды оснащены аэродинамическими рулями в головной части, которые также повышают их планирующие свойства, что дополнительно повышает дистанцию стрельбы.

Кроме того, модернизированная автоматизированная система управления наведением и огнем и автономная система навигации и топопривязки боевой машины "Торнадо-С" позволяет выполнять индивидуальное наведение каждого управляемого снаряда. Одна пусковая установка "Торнадо-С" может перевозить и запускать 12 снарядов.

Беспилотники "Куб" и "Ланцет" разработаны компанией Zala Aero. "Кубы" имеет характерную форму за счет широкого треугольного крыла. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность полета барражирующего боеприпаса составляет 30 минут, скорость - 130 километров в час.

Базовая версия "Ланцета" имеет два крестообразных крыла, сигарообразный фюзеляж и способна нести боевую часть в три килограмма. Ее максимальная скорость – 110 километров в час, дальность действия – 40 километров. Модернизированная версия "Ланцета" получила новую аэродинамику - теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение. У этого беспилотника более мощная боевая часть – пять килограммов – и увеличенный радиус действия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
16.08.2022
В парке "Патриот" открывается международный военный форум "Армия-2022"
26.07.2021
Checkmate, МС-21, "Ансат", Ка-62, важные контракты и авиашоу. Чем удивил МАКС-2021
01.09.2020
"У "Арматы" большое будущее". Глава Уралвагонзавода — о развитии танкостроения России
22.11.2019
Анатолий Сердюков: не надо рисовать апокалипсис, авиастроение будет жить
18.06.2015
Высота и точность
20.08.2014
Санкциями по своим
01.07.2010
Образцы для силовиков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.02 09:12
  • 215
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 23.02 08:11
  • 45237
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.02 04:02
  • 1
Послание Путина ФС. Что это было?
  • 23.02 01:19
  • 0
JB for Just Business
  • 22.02 23:28
  • 1
AM General выбрана новым поставщиком ББМ JLTV для ВС США
  • 22.02 19:40
  • 1
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 22.02 19:36
  • 1
На верфи ADSB будут построены корветы BR71 MK.2 для ВМС Анголы
  • 22.02 18:30
  • 1
"Калашников" представил на IDEX-2023 новую динамическую защиту для БМП-3
  • 22.02 18:19
  • 1
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания
  • 22.02 17:03
  • 1
Борис Джонсон и Лиз Трасс заявили, что Великобритания должна передать Киеву истребители
  • 22.02 16:49
  • 1
Рим может поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия
  • 22.02 13:24
  • 1
«Могут быть созданы ударные группировки". В Минске оценили угрозы со стороны НАТО и Киева
  • 22.02 13:23
  • 1
ВС России будет внедрять самые передовые разработки, заявил Путин
  • 22.02 13:23
  • 1
Путин отметил бесценность опыта спецоперации для укрепления армии и флота
  • 22.02 12:42
  • 232
Космонавтика Илона Маска