Президент Польши заявил о серьезных проблемах с запчастями для танков Leopard

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее сказал, что Германия готова поставить Украине эти танки, но другие страны затягивают конкретные решения

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Польша испытывает серьезные проблемы с запасными частями для танков Leopard, которые планируется направить Украине, потому что не может получить их из Германии. С таким утверждением выступил в вышедшем в эфир во вторник интервью телеканалу CNN президент Польши Анджей Дуда.

"Я немного удивлен словами канцлера [ФРГ Олафа] Шольца. Я надеюсь, что их Leopard готовы, потому что, честно говоря, у нас серьезные проблемы с запасными частями для [этих] танков. Запасные части производятся только в Германии, так что это достаточно распространенная проблема. У других стран тоже есть такие сложности, потому что Германия испытывает серьезные проблемы с запасными частями. Мы не понимаем эту ситуацию, но так обстоит дело", - сказал он.

Ранее Шольц заявил в интервью CNN, что Германия готова поставить Украине танки Leopard, но другие страны, ранее выражавшие готовность сделать это, теперь затягивают конкретные решения.