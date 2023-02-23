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ТАСС

Президент Польши заявил о серьезных проблемах с запчастями для танков Leopard

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Первые модернизированные для Войска Польского основные танки Leopard 2PL, переоборудованныe из ранее поставленных из Германии танков Leopard 2A4, май 2020 года
Первые модернизированные для Войска Польского основные танки Leopard 2PL, переоборудованныe из ранее поставленных из Германии танков Leopard 2A4, май 2020 года.
Источник изображения: Polska Grupa Zbrojeniowa

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее сказал, что Германия готова поставить Украине эти танки, но другие страны затягивают конкретные решения

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Польша испытывает серьезные проблемы с запасными частями для танков Leopard, которые планируется направить Украине, потому что не может получить их из Германии. С таким утверждением выступил в вышедшем в эфир во вторник интервью телеканалу CNN президент Польши Анджей Дуда.

"Я немного удивлен словами канцлера [ФРГ Олафа] Шольца. Я надеюсь, что их Leopard готовы, потому что, честно говоря, у нас серьезные проблемы с запасными частями для [этих] танков. Запасные части производятся только в Германии, так что это достаточно распространенная проблема. У других стран тоже есть такие сложности, потому что Германия испытывает серьезные проблемы с запасными частями. Мы не понимаем эту ситуацию, но так обстоит дело", - сказал он.

Ранее Шольц заявил в интервью CNN, что Германия готова поставить Украине танки Leopard, но другие страны, ранее выражавшие готовность сделать это, теперь затягивают конкретные решения. 

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Страны
Германия
Польша
Украина
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