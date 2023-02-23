Дуда заявил о необходимости передать Украине истребители

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий ранее сказал, что Польша может поставить Украине истребители МиГ-29 в коалиции с другими странами НАТО, но не готова отправлять F-16, так как у республики их немного

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Запад должен передать истребители украинским войскам, если киевские власти в них нуждаются. С таким утверждением выступил в вышедшем в эфир во вторник интервью телеканалу CNN президент Польши Анджей Дуда.

"Если есть такая необходимость, то, безусловно", - ответил он на соответствующий вопрос журналистки.

Дуда указал, что у Польши есть истребители МиГ-29, для полета на которых украинским войскам не нужно проходить дополнительную подготовку, однако поставки западных самолетов киевским властям находятся под вопросом. "Вопрос состоит в том, когда украинские пилоты смогут научиться пилотировать современные самолеты НАТО, такие как F-16, французские Mirage, Eurofighter или другие типы современной техники, <...> так как обучение пилотов намного более сложное и длительное", - сказал польский президент.

На прошлой неделе польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Польша может поставить Украине истребители МиГ-29 в коалиции с другими странами НАТО, но не готова отправлять F-16, так как у республики их немного.

31 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и пилотов истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Однако позднее представитель Сунака уточнил, что правительство не принимало решения о передаче истребителей Украине и вопрос будет изучен с разных сторон. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны республики Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность западных стран в конфликт на Украине.