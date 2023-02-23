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ТАСС

В "Рособоронэкспорте" сообщили о закрытом характере переговоров по ВТС из-за санкций

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"

Генеральный директор госкомпании Александр Михеев при этом подчеркнул, что российское вооружение пользуется большим спросом и авторитетом

АБУ-ДАБИ, 22 февраля. /ТАСС/. Переговоры России с партнерами в рамках военно-технического сотрудничества приобретают сегодня закрытый характер из-за санкционной обстановки. Об этом ТАСС в кулуарах международной выставки IDEX 2023 сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Санкционная обстановка создает определенный закрытый характер взаимоотношений, переговоров, и мы стараемся об этом не говорить. Но можно сказать с уверенностью: российское вооружение пользуется большим спросом и авторитетом. Поэтому мы здесь и находимся: для того, чтобы поддерживать взаимоотношения с нашими партнерами, рассказывать им побольше, презентовать", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективных проектах военно-технического сотрудничества России на Ближнем Востоке.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки. 

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РОЭ
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Михеев Александр
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