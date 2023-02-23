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ТАСС

"Калашников" сообщил о наращивании выпуска беспилотников "КУБ"

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Ударный БПЛА "Куб"
Ударный БПЛА "Куб".
Источник изображения: ТАСС/Новодережкин Антон

Президент концерна Алан Лушников подчеркнул, что безусловным приоритетом "Калашникова" является исполнение гособоронзаказа в полном объеме и в установленные сроки

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 22 февраля. /ТАСС/. Приоритетной задачей в условиях спецоперации стал выпуск беспилотников, заявил ТАСС на международной выставке IDEX 2023 в Абу-Даби президент группы компаний "Калашников" Алан Лушников.

"Значительно выросли объемы заказов. Предприятия концерна работают в более интенсивном режиме. В приоритете - выпуск беспилотников "КУБ", хотя не менее приоритетным является создание другого высокоточного стрелкового оружия. Востребована вся линейка продукции концерна, однако в приоритете - беспилотные летательные аппараты", - сказал он.

Лушников подчеркнул, что безусловным приоритетом "Калашникова" является исполнение гособоронзаказа в полном объеме и в установленные сроки. "Все силы трудовых коллективов предприятий концерна направлены на своевременное снабжение вооруженных сил необходимой продукцией", - подчеркнул глава концерна.

Беспилотник "КУБ" разработан компанией ZALA Aero (входит в концерн "Калашников"). Дрон имеет боевую часть весом 3 кг. Максимальная длительность полета - 30 минут, скорость - 130 км/ч. Барражирующий боеприпас "КУБ" в ноябре 2021 года успешно прошел государственные испытания. В 2022 году были запланированы его серийные поставки в Вооруженные силы РФ.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки. 

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