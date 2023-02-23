Войти
ТАСС

В РОЭ рассказали о востребованности на Ближнем Востоке российской военной техники

351
0
0
Стенд "Рособоронэкспорта" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
Стенд "Рособоронэкспорта" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 22 февраля. /ТАСС/. Российские боеприпасы, беспилотники, а также комплексы обеспечения превосходства в различных средах, включая киберпространство, пользуются наибольшим спросом у заказчиков из стран Ближнего Востока. Об этом ТАСС в кулуарах международной выставки IDEX 2023 сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Сегодня на Ближнем Востоке [наибольшим спросом пользуются], безусловно, российская техника ПВО, беспилотные летательные аппараты, развитие боеприпасной отрасли. Это и боеприпасы, которые используются в танках, и боеприпасы, которые используются в системах ПВО, и барражирующие боеприпасы, и дистанционно взрываемые боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы. И, безусловно, те наши комплексы, которые работают во всех физических средах, взаимодействуя между системами в целях обеспечения преимущества и превосходства в тактической военной операции. И в космосе, и в воздухе, на земле, под водой и в киберпространстве", - сказал он.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
БПЛА
Похожие новости
21.02.2023
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
30.11.2021
Из Дубая с оптимизмом
17.11.2021
Рособоронэкспорт получил в Дубае запросы на поставку летательных аппаратов на $2,5 млрд
01.03.2021
Российские компании на выставке IDEX-2021
14.11.2019
Рособоронэкспорт представит главные новинки ВВС и ПВО на выставке Dubai Airshow 2019
19.02.2019
IDEX 2019 говорит по-русски
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.02 09:12
  • 215
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 23.02 08:11
  • 45237
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.02 04:02
  • 1
Послание Путина ФС. Что это было?
  • 23.02 01:19
  • 0
JB for Just Business
  • 22.02 23:28
  • 1
AM General выбрана новым поставщиком ББМ JLTV для ВС США
  • 22.02 19:40
  • 1
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 22.02 19:36
  • 1
На верфи ADSB будут построены корветы BR71 MK.2 для ВМС Анголы
  • 22.02 18:30
  • 1
"Калашников" представил на IDEX-2023 новую динамическую защиту для БМП-3
  • 22.02 18:19
  • 1
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания
  • 22.02 17:03
  • 1
Борис Джонсон и Лиз Трасс заявили, что Великобритания должна передать Киеву истребители
  • 22.02 16:49
  • 1
Рим может поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия
  • 22.02 13:24
  • 1
«Могут быть созданы ударные группировки". В Минске оценили угрозы со стороны НАТО и Киева
  • 22.02 13:23
  • 1
ВС России будет внедрять самые передовые разработки, заявил Путин
  • 22.02 13:23
  • 1
Путин отметил бесценность опыта спецоперации для укрепления армии и флота
  • 22.02 12:42
  • 232
Космонавтика Илона Маска