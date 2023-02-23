В РОЭ рассказали о востребованности на Ближнем Востоке российской военной техники

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 22 февраля. /ТАСС/. Российские боеприпасы, беспилотники, а также комплексы обеспечения превосходства в различных средах, включая киберпространство, пользуются наибольшим спросом у заказчиков из стран Ближнего Востока. Об этом ТАСС в кулуарах международной выставки IDEX 2023 сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Сегодня на Ближнем Востоке [наибольшим спросом пользуются], безусловно, российская техника ПВО, беспилотные летательные аппараты, развитие боеприпасной отрасли. Это и боеприпасы, которые используются в танках, и боеприпасы, которые используются в системах ПВО, и барражирующие боеприпасы, и дистанционно взрываемые боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы. И, безусловно, те наши комплексы, которые работают во всех физических средах, взаимодействуя между системами в целях обеспечения преимущества и превосходства в тактической военной операции. И в космосе, и в воздухе, на земле, под водой и в киберпространстве", - сказал он.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки.