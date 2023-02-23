Приостановление Россией действия Договора о СНВ

21 февраля 2023 года Президент Российской Федерации Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации сделал заявление о приостановлении Российской Федерацией действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Вечером 21 февраля было выпущено разъясняющее заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации в связи с приостановлением Российской Федерацией действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

(с) Пресс-служба Президента России

В заявлении МИД России говорится:

В опубликованном 8 февраля 2023 г. заявлении МИД России о ситуации вокруг ДСНВ, а также в соответствующих комментариях руководства Министерства была дана подробная оценка неутешительного состояния дел с реализацией Договора, сложившегося в результате деструктивных действий США в контексте данного соглашения, а также в целом из-за проводимой ими линии на всестороннее ослабление безопасности Российской Федерации и политико-экономическое "удушение" нашей страны.В развитие ранее обозначенных подходов отмечаем следующие негативные факторы, подсекающие по вине США полноценное функционирование ДСНВ.

Крайняя степень враждебности Вашингтона, нагнетаемая им конфронтация и открыто взятый курс на злонамеренную эскалацию конфликта на Украине и вокруг неё создали для нас принципиально иную обстановку в области безопасности.

При этом вновь напоминаем, что в преамбуле ДСНВ, которая является его неотъемлемой частью, постулируется приверженность сторон принципу неделимой безопасности и выстраиванию отношений на основе взаимного доверия и сотрудничества. Однако сегодня США открыто стремятся нанести России "стратегическое поражение", а подстёгиваемая Вашингтоном напряжённость выходит далеко за рамки украинского кризиса - США и возглавляемый ими Запад пытаются навредить нашей стране на любом уровне, в любой сфере и в любом регионе мира.

Есть все основания констатировать, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности России, что прямо противоречит закреплённым в преамбуле ДСНВ фундаментальным принципам и пониманиям, на которых зиждется Договор и без которых он не был бы заключён. Фактически речь идёт о коренном изменении обстоятельств по сравнению с существовавшими на момент заключения ДСНВ.

В такой обстановке ведение дел с США и в целом с Западом в обычном режиме больше не представляется возможным - как в принципиальном плане, так и применительно к сфере контроля над вооружениями, которая неотделима от геополитических и военно-стратегических реалий.

Более того, серьёзные изменения в ландшафте безопасности связаны также с тем, что консолидация на антироссийской почве западных стран всё больше затрагивает аспекты их ядерной политики. В частности, члены НАТО, которые десятилетиями практикуют так называемые "совместные ядерные миссии" и с некоторых пор открыто объявили Североатлантический блок "ядерным альянсом", усиливают упор на ядерное оружие в общенатовских концептуальных установках, заявляют о нацеленности на дальнейшее укрепление и повышение боеготовности "приписанных" к НАТО потенциалов в данной сфере. Звучат призывы к расширению ядерной инфраструктуры блока и её продвижению на восток. Направленность данных усилий против нашей страны не скрывается.

В этом контексте особое значение в нынешних условиях приобретает фактор совокупного ядерного арсенала трёх входящих в НАТО ядерных держав, а именно - США, Великобритании и Франции, способного быть обращённым против России. В этом смысле весьма символично, что все страны Североатлантического блока, включая Великобританию и Францию, в явном виде продемонстрировали свою вовлечённость в проблематику ДСНВ, выпустив совместное заявление, в котором полностью блокируются с подходами США. Данный политический акт подтверждает обоснованность российской позиции о необходимости воспринимать ядерные потенциалы трёх западных ядерных государств в совокупности и учитывать этот фактор в процессе ограничения и сокращения ядерных вооружений, а также при рассмотрении вопроса о дальнейшей судьбе ДСНВ.

В течение многих лет Вашингтоном игнорируется взаимосвязь между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями, которая также зафиксирована в ДСНВ. К принципиальной важности данной взаимосвязи чётко отсылает сделанное Россией в контексте подписания и ратификации Договора заявление по противоракетной обороне. В нашем документе однозначно подчёркнуто, что ДСНВ может действовать и быть жизнеспособным только в отсутствие качественного и количественного наращивания систем ПРО США. Тем не менее Вашингтон демонстративно продолжает предпринимать действия, идущие в диаметрально противоположном направлении. На фоне общего обострения военно-стратегической обстановки этот фактор приобретает повышенное значение.

Важнейшим для оценки ситуации с выполнением ДСНВ является тот факт, что Вашингтон уже давно и существенным образом нарушает центральные положения ДСНВ о количественных ограничениях на соответствующие вооружения сторон. Это связано с нелегитимным односторонним исключением из засчёта по Договору более 100 единиц американских СНВ, которые в Вашингтоне переименовали так, чтобы они перестали подпадать под договорные определения, или объявили переоборудованными, не предоставив российской стороне возможность надёжно удостовериться в соответствии результатов такого переоборудования требованиям ДСНВ, т.е. выполнить порядок, прямо предусмотренный Договором. Неоднократно указывали на это явное и прямое нарушение.

Кроме того, вопиюще провокационными и крайне рискованными стали известные попытки США "прощупать" защищённость ряда заявленных по Договору российских объектов СНВ. Вооружённые атаки на них, предпринятые марионеточным режимом в Киеве, были осуществлены при явном военно-техническом и информационно-разведывательном содействии Вашингтона.

На этом фоне считаем верхом цинизма требования США немедленно обеспечить им доступ на эти и другие стратегические объекты России, прикрываясь положениями ДСНВ об инспекционной деятельности. Это вызывает особое недоумение в условиях, когда введённые Вашингтоном антироссийские ограничения ранее нарушили работоспособность предусмотренных Договором процедур, связанных с верификационной деятельностью. В результате были подорваны возможности российской стороны беспрепятственно и на полностью равноправной основе проводить контрольные мероприятия на территории США, что создало для американской стороны очевидные односторонние преимущества.

Данные оценки неоднократно доводились до американской стороны и неизменно сопровождались призывом к принятию Вашингтоном мер по выправлению ситуации с учётом изложенных Россией озабоченностей. Однако вместо этого Вашингтон продолжил целенаправленно осуществлять злонамеренные шаги по подрыву безопасности России. Ставки в развязанной против нашей страны тотальной гибридной войне американцами повышаются.

По совокупности изложенных обстоятельств российская сторона была вынуждена прийти к выводу о допущенном США существенном нарушении ДСНВ, то есть таком нарушении, которое имеет принципиальное значение для реализации объекта и целей Договора.

В связи с этим Президент Российской Федерации В.В.Путин объявил 21 февраля с.г. в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации о приостановлении нашей страной действия ДСНВ.

При этом в целях поддержания достаточной степени предсказуемости и стабильности в ракетно-ядерной сфере Россия намерена придерживаться ответственного подхода и продолжит в пределах жизненного цикла Договора неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на СНВ. Кроме того, российская сторона будет и далее участвовать в обмене с американской стороной уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ на основе соответствующего соглашения между СССР и США 1988 г.

Решение о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо. Для этого в Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования Договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнеспособности. Призываем американскую сторону именно к этому. До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ абсолютно исключены.

Также призываем США воздержаться от шагов, которые могли бы помешать возобновлению действия ДСНВ в случае вызревания необходимых для этого условий. Убеждены, что потенциал Договора с точки зрения его вклада в укрепление международной безопасности и стратегической стабильности далеко не исчерпан. Тем не менее раскрыться в полной мере он сможет только в случае восстановления возможностей для симметричного, равноправного и досконального выполнения ДСНВ обеими сторонами.

Имеем в виду внимательнейшим образом отслеживать дальнейшие действия США и их союзников - как в области СНВ, так и в целом на треке международной безопасности и стратегической стабильности, а также анализировать их на предмет нанесения ущерба российским интересам и необходимости принятия нами дополнительных контрмер.

Комментарий bmpd. Таким образом, судя по заявлению МИД России, объявленное российской стороной приостановление действия ДСНВ сводится фактически лишь к прекращению (реально невозобновлению) инспекций на местах, а также к прекращению обмена информацией в рамках ДСНВ.

При этом российская сторона заявляет, что продолжит в пределах жизненного цикла Договора неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на СНВ, а также продолжит участвовать в обмене с американской стороной уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ на основе соответствующего соглашения между СССР и США 1988 года. Российская сторона также призывает США к тому же - то есть в первую очередь, к сохранению потолков стратегических вооружений.

Следует отметить, что российская сторона сейчас и так сейчас имеет количество стратегических носителей гораздо ниже закрепленных в ДСНВ уровней (примерно 550 против 700) и, даже если возжелает, физически вряд ли сможет в ближайшие несколько лет превысить потолки по носителям. По стратегическим ядерным боезарядам номинально ситуация для российской стороны лучше, однако технические возможности наращивания боезарядов на носителях для РФ также ограничены. Реально, с учетом необходимости списания МБР старых типов российская сторона смогла бы начать значительное наращивание числа боезарядов только с развертыванием новых тяжелых МБР "Сармат", однако программа их разработки превратилась в долгострой и неизвестно, когда МБР "Сармат" будут начаты развертыванием, тем более в значимых количествах.

В противовес этому США имеют возможности по быстрому наращиванию числа боезарядов на "разгруженных" носителях. в первую очередь на БРПЛ Trident II. Кроме того, США находятся в начале цикла модернизации стратегических вооружений (бомбардировщик В-21, МБР GBSD, новые ПЛАРБ), и начало серийного производства этих образцов создаст также предпосылки для их возможного значительного численного наращивания, причем в гораздо больших количествах, чем любые возможные российские меры.

В свете этого можно констатировать, что заявленное российской стороной приостановление ДСНВ является больше политическим демонстративным жестом и сопровождается российскими активными сигналами о готовности соблюдать лимиты ДСНВ. В ближайшие несколько лет это "приостановление" таким образом вряд ли серьезно повлияет на балансы стратегических ядерных сил сторон - если, конечно, США не пойдут на маловероятный жесткий ответ с наращиванием числа ранее "разгруженных" боезарядов. Приостановление ДСНВ никак принципиально не "развязывает руки" Москве и никак не уменьшает сложившегося уже де факто определенного стратегического ядерного превосходства США. Планирование же за пределами 2025-2026 годов (формальный срок действия ДСНВ) сейчас для России все равно невозможно.