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Приехав в Киев, Байден намекнул Путину: США дадут Украине любое оружие

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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, Украина. 20 февраля 2023 года
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, Украина. 20 февраля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP

Asharq Al-Awsat: Байден подтвердил готовность США снабжать Украину любым оружием

Визит Байдена в Киев стал вызовом Путину, пишет Asharq Al-Awsat. Одно дело заявлять о военной помощи ВСУ из Европы, а другое — почти с поля боя. Американский президент шепчет российскому коллеге, что США продолжат поддерживать Украину, и отдает Зеленскому "ключ от дверей западных арсеналов", считает автор статьи.

Если бы мы прочитали современную историю США, то пришли бы к следующему выводу: когда Америка действует, мир меняется. Причина этого кроется в американской военной и экономической мощи. Кроме того, по всему земному шару расположено более 750 военных баз США. Америка вмешалась в Первую мировую войну и изменила Европу после Версальской конференции, на которой была создана Лига Наций. США вступили во Вторую мировую войну после нападения на Перл-Харбор. Американцы сбросили атомные бомбы на Японию и произвели высадку в Нормандии. После этого был установлен новый мировой порядок и созданы международные институты, важнейшим из которых является Организация Объединенных Наций. А Бреттон-Вудское соглашение привело к созданию Международного валютного фонда (МВФ). После 11 сентября 2001 года президент США Джордж Буш-младший объявил глобальную войну с терроризмом. Зная, что терроризм — это тактика, а не враг, как можно объявить ей войну? При этом Америка изменила мир, особенно регион Ближнего Востока.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Америка собрала союзников, чтобы помешать российскому лидеру взять под контроль Украину. Есть ли в этом некая закономерность или американцы защищают свои геополитические интересы?

Америка омывается двумя океанами: Атлантическим и Тихим. Один из них также окружает восточные страны, а другой — западные. Что влияет на одну сторону, влияет и на другую. Поэтому говорят, что Америка всегда стремилась не допустить установления единой доминирующей силы как на Востоке, так и на Западе. Как известно, она нанесла удар по Японии, чтобы победить Гитлера.

Запад сегодня пытается помешать Путину выиграть на Украине, но не стремится победить его самого. США и ЕС хотят ослабить и истощить Россию. Америка придерживается следующего уравнения: "Украина выиграет, если не проиграет, а Путин проиграет, если не выиграет". Что касается Восточной Азии, то Соединенные Штаты активно готовятся к противостоянию с Китаем, который стремится доминировать в этом регионе.

Нет необходимости говорить о продолжении поставок западного оружия на Украину. Этот вопрос стал еще более острым между президентами Байденом и Путиным. Визит американского лидера в Киев сам по себе является "волшебным ключом" от двери западного военного арсенала.

Байден пообещал Украине новый пакет военной помощи, что стало уже обыденностью в свете текущей ситуации. Но такое заявление из Киева – это другое. Столицу Украины и России разделяет всего 852 километра. А Вашингтон находится примерно в 7 800 километрах от Москвы. Байден хотел прошептать об этом прямо на ухо президенту Путину? Является ли этот визит ответом на поездку Зеленского в Вашингтон в декабре прошлого года?

Одно дело, когда министр обороны США заявляет из Германии о продолжении западной поддержки Украины, и совсем другое, когда президент Байден говорит об этом из Киева.

О чем же говорит визит президента США Джо Байдена в Киев?

— Время его визита совпадает с подготовкой всех сторон к решающей битве. Украина не может проиграть, поскольку это станет грандиозным провалом для президента Байдена, который, как говорят, готовится баллотироваться на новый срок.

— Этот визит отражает уровень консенсуса в конгрессе в отношении украинского конфликта. Разве лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл недавно не заявлял, что его партия поддерживает Украину? Известно, что решение о выделении средств принимается конгрессом.

— Является ли это сигналом Путину о том, что вся Америка поддерживает Украину?

— А если визит Байдена является прямым посланием российскому лидеру, то скажется ли он на спецоперации? Может ли президент Путин отступить сейчас? Конечно нет, слабым в Кремле не место.

— Запад ускорит поставки обещанного вооружения на Украину и приступит к обучению украинских военнослужащих обращению с этим оружием.

— Может ли этот визит означать, что администрация США собирается пересмотреть вопрос о поставке некоторых вооружений на Украину, которые Вашингтон считал «красной линией»? Увидим ли мы в ближайшее время ракеты большой дальности? Будут ли Украине предоставлены западные истребители?

— Тут необходимо задать следующий вопрос: президент Байден прибыл с визитом в Киев только ради предстоящей битвы или для того, чтобы согласовать с Зеленским следующий шаг (военный или дипломатический)? У американского лидера должна быть «дорожная карта», связывающая результаты этой битвы с политической целью его администрации.

— И последнее, но не менее важное: Байден встретится с лидерами стран Восточной Европы. Сместился ли центр европейского лидерства с запада на восток из-за украинского конфликта?

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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