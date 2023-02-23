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ТАСС

В Словении не поддержали идею признания России "спонсором терроризма"

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Премьер-министр Словении Роберт Голоб
Премьер-министр Словении Роберт Голоб.
Источник изображения: Markus Schreiber/AP Photo

По данным RTV Slovenija, правительство республики призывает к тому, чтобы политические усилия страны были направлены на поиск максимально широкого консенсуса по вопросам, связанным с конфликтом на Украине

ЛЮБЛЯНА, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Словении Роберт Голоб не поддерживает идею признания России "государством - спонсором терроризма". Об этом во вторник сообщает RTV Slovenija со ссылкой на политика.

Отмечается, что в ответ на инициативу Словенской демократической партии во главе с бывшим премьером Янезом Яншей о признании Российской Федерации "страной - спонсором терроризма" из кабинета действующего премьер-министра страны Голоба сообщили о том, что в европейском законодательстве нет списка стран, поддерживающих терроризм. Правительство, как указывает RTV Slovenija, призывает к тому, чтобы политические усилия Словении внутри страны и за рубежом были направлены на поиск максимально широкого консенсуса по вопросам, связанным с конфликтом на Украине.

По мнению Голоба, Словения достаточно выступала с осуждением действий России, поэтому "не всегда нужны новые политические декларации".

Европарламент 23 ноября 2022 года в ходе сессии в Страсбурге принял резолюцию, в которой Россия упоминается как "страна - спонсор терроризма". Текст документа был опубликован на сайте этого консультативного органа.

Позднее в МИД РФ назвали признание РФ Европарламентом "государством - спонсором терроризма" частью антироссийской кампании и заявили, что оно не имеет отношения к реальности. 

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Страны
Россия
Словения
Украина
Проекты
Евросоюз
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