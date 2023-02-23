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В США допустили рост интереса к военной технике из России

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Источник изображения: Роман Азанов/ТАСС

Среди стран Персидского залива возможен рост интереса к военной технике из России, что объясняется ограничением со стороны США на поставки вооружений в этот регион. Об этом американскому изданию Breaking Defense рассказал научный сотрудник Института Бейкера при Университете Райса (США) Кристиан Ульрихсен.

Эксперт допустил, что толчком к возобновлению интереса к военной техники из России могут стать ограничения на поставки странам Персидского залива истребителей пятого поколения F-35 Lightning II и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Годы США и других международных санкций в отношении российских организаций не помешали странам по всему миру, в том числе близким партнерам Соединенных Штатов в сфере политики и безопасности в Персидском заливе, продолжать взаимодействие с российскими компаниями, в том числе государственными и подпадающими под санкции», — сказал Ульрихсен.

Издание отмечает, что на международной выставке International Defence Exhibition and Conference (IDEX) 2023, проходящей с 20 по 24 февраля в Абу-Даби (ОАЭ), американские, европейские и российские оборонные системы стоят практически рядом друг с другом, тогда как в это же время на Украине они реально соревнуются между собой.

В феврале представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) заявил РИА Новости, что страны Ближнего Востока проявляют интерес к российскому перспективному легкому тактическому самолету (ЛТС), также известному как Су-75, или Checkmate.

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Страны
ОАЭ
Россия
США
Украина
Продукция
Checkmate
F-35
Компании
ФСВТС РФ
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