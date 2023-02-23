Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т имеет модульную конструкцию, позволяющую превращать его в транспортный, пассажирский, медицинский, поисково-спасательный или предназначенный для спецслужб

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 22 февраля. /ТАСС/. Ежедневное издание Show Business, распространяемое на международной выставке IDEX 2023, в статье "Камов" преподносит сюрприз на IDEX" назвало российский вертолет Ка-226Т самым неожиданным экспонатом года. По мнению издания, это вызвано предыдущими сообщениями о заморозке проекта, так как вертолет был изначально спроектирован для продаж на западных рынках и имел высокий процент иностранных комплектующих, поставки которых сейчас ограничены ввиду западных санкций.

Как сообщил ТАСС представитель холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех"), компания впервые показала вертолет Ка-226Т с модулем в пассажирском VIP-исполнении на международной выставке вооружений IDEX 2023.

Во время презентации, которая состоялась в российском павильоне выставки, рассказали, что легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т имеет модульную конструкцию, позволяющую превращать его в транспортный, пассажирский, медицинский, поисково-спасательный или предназначенный для спецслужб. Модуль в VIP-исполнении предоставляет пассажирам высокий уровень комфорта, а интерьер может быть выполнен согласно широкому диапазону требований заказчиков. Натурный образец вертолета представлен на открытой экспозиционной площадке холдинга недалеко от объединенного российского павильона выставки.

В ходе презентации также отмечалось, что соосная схема расположения несущих винтов - визитная карточка машин АО "Камов" - увеличивает потолок, скороподъемность, маневренность и управляемость вертолета, улучшает стабильность в режиме висения, уменьшает влияние бокового ветра.

Помимо Ка-226Т, "Вертолеты России" впервые представили за рубежом офшорный вертолет Ми-171А3 (предназначен для доставки на шельфовые буровые платформы людей и грузов, проведения в открытом море поисково-спасательных операций) и многоцелевой гражданский вертолет Ка-62. Ранее Минпромторг сообщал, что серийное производство полностью импортозамещенного Ка-62 планируется запустить с 2025 года.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки.