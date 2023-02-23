Раскрыты истинные планы США на НАТО

GT: заявление Столтенберга отразило обеспокоенность НАТО возможной войной за Тайвань

В заявлении Столтенберга на Мюнхенской конференции многие увидели обеспокоенность возможной войной за Тайвань. Но это просто попытка раздуть "китайскую угрозу", направленная на усиление позиции НАТО в Азии и, как следствие, в мире. К этому стремятся США, стоящие за спиной генсека альянса, пишет GT.

Прошел почти год с начала вооруженных действий на Украине. Ведомая Соединенными Штатами НАТО увязла в этом конфликте, который сама же и развязала. Тем не менее альянс уже задумался о новом кризисе.

Выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг всеми силами нагнетал нервозную атмосферу, пытаясь связать украинский конфликт с Китаем. "То, что происходит в Европе сегодня, — предупредил он, — может произойти в Азии завтра". Многие увидели в этом намек на обеспокоенность по поводу войны на острове Тайвань.

Столтенберг вслух сказал то, что находится у США на уме. Будучи политическим приспешником Белого дома, Североатлантический альянс исполняет его волю. На той же конференции вице-президент Камала Харрис заявила, что поддержка, оказываемая в этом конфликте России Китаем, это "поощрение агрессии". Очевидно, что Вашингтон не только пытается извлечь из украинского кризиса геополитические выгоды для себя, но и называет белое черным, возлагая вину на Пекин. НАТО и США танцуют под одну и ту же музыку, раздувая так называемую угрозу со стороны России и Китая. Делают они это ради того, чтобы страны НАТО поверили: только США способны обеспечить им безопасность. Монополизировать безопасность государств-членов альянса — это то, что всегда было целью США и генерального секретаря союза.

Есть только один инструмент, который придает жизненные силы военной машине. Это война. Столтенберг считает Мюнхенскую конференцию по безопасности площадкой для разжигания ее пламени. В первую годовщину вооруженного конфликта на Украине нет никаких признаков ослабления напряженности на поле боя. Столтенберг дал понять, что риск эскалации действий не идет ни в какое сравнение с "опасностью", которая может возникнуть в случае победы России.

Очевидно, что НАТО считает необязательным скрывать свою сущность как источника войн. Будучи продуктом холодной войны, эта организация должна была попасть на свалку истории. Тем не менее она, подобно вампиру, сосет кровь из страха, который сама порождает на европейской земле. В то же время она нагнетает тревогу и в Азии, готовясь к очередному конфликту. НАТО существует в двух состояниях: она либо ведет войну, либо готовится к ней.

Китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин (Song Zhongping) рассказал, что США надеются распространить присутствие НАТО на весь мир, отказавшись от ее статуса трансатлантической военной организации. Поэтому Соединенные Штаты вынуждены раздувать внешние угрозы, объединять членов альянса, чьи интересы не всегда совпадают, и заставлять их увеличивать свои оборонные бюджеты. В среду министр обороны США Ллойд Остин заявил в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что этим летом страны НАТО возьмут на себя новые обязательства об увеличении военных расходов до показателей выше предыдущих.

"Цель США состоит в том, чтобы управлять НАТО и Европой, превращая Североатлантический альянс в глобальный военный блок. Слова Столтенберга можно истолковать так: он прокладывает путь для вмешательства альянса в дела Азиатско-Тихоокеанского региона", — отметил Сун.

Научный сотрудник Национального института международной стратегии при Китайской академии общественных наук Сунь Сихуэй (Sun Xihui) считает, что Столтенберг попытался усугубить и без того напряженную ситуацию в Азии и вызвать нервозность у Японии, Южной Кореи и даже у стран Юго-Восточной Азии, чтобы принудить их к укреплению военных связей с США и НАТО. С другой стороны, Столтенберг наверняка надеялся привлечь международное внимание к ситуации на Тайване, чтобы усилить давление на Китай.

Но следует напомнить: интересы Вашингтона не равноценны интересам членов НАТО. Кто-то из членов альянса видит в Москве реальную угрозу, но Пекин они таковой не считают. Между тем у некоторых европейских государств, особенно у крупных и сильных, например, Германии и Франции, отсутствует полное доверие к США, особенно после подрыва трубопроводов "Северный поток", который усилил их настороженность. А судя по тому, как развивается вооруженный конфликт между Россией и Украиной, возможности НАТО не совпадают с ее желаниями, и эта организация зайдет в тупик, если попытается проникнуть в Азию.

"НАТО постоянно говорит о Китае. Это лишний раз доказывает, что она всего лишь исполнительница воли США. Это мешает стремлению Европы к стратегической самостоятельности и к созданию системы коллективной обороны на континенте", — сказал Сун.