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В Болгарии назвали причину, по которой конфликт на Украине затягивается

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Боевая работа танкистов в зоне СВО
Боевая работа танкистов в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Майшев

Болгарский эксперт Иванов: конфликт на Украине затянется надолго

Ситуация на Украине зашла в тупик, и говорить о победителях и побежденных еще рано, заявил в эфире Bulgaria ON AIR эксперт по международной безопасности Искрен Иванов. Конфликт будет продолжаться, считает он.

Президент США Джо Байден неожиданно посетил Киев – всего за несколько дней до годовщины боевых действий на Украине.

"Очень долго общественность и политическая элита спорили о целесообразности личного визита президента на Украину. Он приехал 20 февраля, в день, когда в США отмечают "Президентский день". Визит Байдена действительно символичен" - заявил в студии "България сутрин" эксперт по международной безопасности и кризисному управлению доцент Искрен Иванов.

"Вот, что он хочет показать этим: во-первых, что за Украиной стоит Запад и что Америка не изменит свою политику по этому конфликту, во-вторых - что любые спекуляции, связанные с сокращением поставок вооружений, неправдоподобны. Третий момент – наверняка, когда они разговаривали наедине, обсуждалось, почему США на данном этапе воздерживаются от отправки самолетов и что ядерная эскалация вполне реальна", - добавил эксперт.

По его словам, Джо Байден — один из тех политиков, которых в Америке называют "детьми холодной войны", и он сделал выводы о том, как вести переговоры с Россией.

"Диалог с Россией не означает, что перед ней упадут на колени и выполнят все ее требования. Это означает открытые каналы связи между Вашингтоном и Москвой". Эксперт считает, что Россия, скорее всего, воспринимает визит Байдена в Киев как вызов. Встреча Байдена и Путина возможна, но не в Москве, а на нейтральной территории.

"Этот визит – большой жест для Украины, но он же ободрит страны Центральной и Восточной Европы. Байден показывает, что на НАТО и западных партнеров можно положиться, он рискует своей безопасностью, надо отдать этому должное" - подчеркнул доц. Иванов.

Ситуация зашла в тупик, и говорить о победителях и побежденных еще рано.

"Конфликтный узел завязался в Крыму в 2014 году; там все началось, там же и закончится. Есть два варианта развития событий: либо Украина каким-то образом отвоюет Крым и вынудит россиян сесть за стол переговоров (что маловероятно), либо конфликт затянется, ведь пока нет никаких намеков на то, что Россия хочет перемирия".

Доцент Иванов выступил против поставок Украине дальнобойного оружия, так как это может привести к эскалации конфликта. Гость ожидает новой мобилизации, потому что это единственный вариант продолжения боевых действий для России: новых технологий у нее нет, а беспилотники из Ирана.

"Китай занимает в этом конфликте нейтральную позицию, возможно, если бы он занял чью-либо сторону, шансы на разрешение этого конфликта увеличились" - заметил доц. Иванов.

Также он прокомментировал заявление Радева о том, что Болгария не должна отправлять оружие на Украину: "Если бы соотношение сил в ЕС "за" и "против" отправки оружия было 50 на 50, мы могли бы занять такую позицию, но с учетом того, что 90% ваших европейских партнеров поддерживают отправку оружия на Украину, такая позиция маргинализирует нас в ЕС и НАТО".

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