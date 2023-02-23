BV: Макрону объяснили, что нельзя желать поражения России и быть при этом переговорщиком

Быть дипломатом — это искусство, которое предполагает умение не сказать ничего лишнего, напоминает Boulevard Voltaire. Но у французов красноречие в крови, и президент Макрон, похоже, сболтнул лишнее, когда изложил журналистам в самолете план, предусматривающий "поражение" России.

Такое впечатление, что, находясь на борту самолета, сильные мира сего подвергаются каким-то воздействиям, вызывающим эйфорию. Например, Папа Римский Франциск, когда он возвращался в Рим после долгого турне, вдруг разразился речью против "экономического колониализма". Или Эммануэль Макрон, возвращавшийся с конференции по безопасности в Мюнхене, вдруг на головокружительной высоте представил свое видение по вопросу "как нам управлять конфликтом на Украине".

В разговоре с журналистами нескольких французских СМИ в самолете он вдруг выдал такой порядок действий: "Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение, и я хочу, чтобы Украина смогла отстоять свою позицию. Но я убежден, что в конце концов конфликт не должен быть разрешен военным путем". Как посмотреть.

Конец голлизма

Казалось бы, неразрешимое противоречие: как можно быть уверенным в победе дипломатии, желая поражения России? Ведь желая поражения одной из сторон, Франции придется отказаться от роли привилегированного переговорщика, которую Франция выполняла в рамках голлистской традиции Франции? Увы, равняясь с самого начала на позиции США, НАТО и ЕС, Эммануэль Макрон уже давно обрек нашу страну на место в самом конце стола переговоров, а не в центре. При меньшем везении нас просто исключат из переговорного процесса. Впрочем, возможен и наихудший вариант — прислуживать госпоже фон дер Ляйен. А так как пожелание поражения не относится к позитивным психологическим факторам, получается, что новые откровения Эммануэля Макрона просто вызовут дополнительное раздражение у Путина и уж точно не послужат делу мира.

Зеленский тоже будет недоволен

Впрочем, и Зеленскому они вряд ли понравятся. Потому что Макрон не идет достаточно далеко в исполнении желаний Киева. Вот что говорит Макрон: "Я не думаю, как некоторые, что мы должны полностью разгромить Россию, атаковать ее на собственной российской территории. Эти „наблюдатели“ не нейтральны, они хотят прежде всего сокрушить Россию. Но это никогда не было и никогда не будет позицией Франции".

Ага, теперь мы спокойны. Постойте, а кто эти "некоторые"? А они вообще "наблюдатели" или кто-то другой? Достаточно перечитать повторяющиеся заявления Зеленского, призывающего к достижению превосходства над Россией, то есть к эскалации гонки вооружений. И ради чего Зеленскому это превосходство? Понятно — ради полной победы его стороны конфликта.

Посмотрите его самое свежее выступление в Мюнхене: "Нет альтернативы победе Украины, нет альтернативы Украине в ЕС, нет альтернативы Украине в НАТО". Зеленский уже не просится: "Пожалуйста, могу ли я вступить в НАТО, могу ли я вступить в Европейский союз?" Он требует: "У вас нет выбора". В прошлом Евросоюз был клубом высоко развитых, образованных стран, и чтобы стать его членом, надо было доказать, что вы достойны этого. Похоже, с этим покончено. Отныне лозунг для Зеленского звучит так: "У нас есть все, но мы хотим еще больше". Зеленский определяет общие рамки действий всего Запада. Да еще как! Вот его слова: "Альтернативы победе нет". Как это понимать? Что не будет больше никаких переговоров? А если речь идет о победе, то прилагается ли к ней отвоевание Крыма?

В любом случае нужно запомнить слова Эммануэля Макрона о том, что он не хочет дезинтеграции и разлома России. Он хочет только поражения, разгрома России. Ах, вы слишком добры, месье! Президент слишком добр! Впрочем, серьезен ли он?

В том-то и дело, что в этом конфликте стороны ставят себе нереальные цели. И если можно было сомневаться в самом начале "спецоперации", что Россия сможет победить в современном стиле "малой кровью, дистанционно", то теперь не меньше оснований сомневаться в расчетах украинской стороны. Позвольте усомниться, что украинские войска смогут когда-нибудь войти в Крым, не говоря уже про Москву! Но вот в этот-то момент голос Франции и становится беззвучным. Или еще хуже: смешным.

Жорж Мишель (Georges Michel)

Комментарии читателей:

Personne

Макрон хочет поражения России? Похоже, он принимает свои мечты за реальность. Как и его министр экономики Ле Мэр, который год назад обещал развалить экономику России. Потом оказалось, что он развалил нашу экономику. Посмотрите выкладки по этому поводу от французского экономиста Жака Сапира.

Jcrien

Макрон ведет себя как ребенок, который плохо сделал домашнее задание. Очень жаль эту страну, которую я больше не узнаю. Бедная Франция! Мы были богаты (во всех смыслах), а сегодня мы обнищали!

leon pinault

Зачем придавать столько внимания глупым словам "Моцарта" Елисейского дворца, ведь он говорит одно, а думает совсем другое. Одно плохо: он остается очень опасным.

Le templier

Макрон не скрывает желания устраивать "перевороты" в жизни других людей. Посмотрите на его безразличие к судьбе французских компаний, которые он без сожаления бросает на произвол судьбы (например, энергетическую кампанию "Электрисите де Франс", EDF). Этот пижон еще добавит нам хаоса во Франции. Путин, должно быть, смеется, когда видит, как и кем управляется Франция. Неудивительно, что стало трудно жить во ФРАНЦИИ, где налогов всякого рода больше, чем в любой другой стране мира. ФРАНЦИЯ, которая когда-то была культурным и нравственным маяком, сегодня превратилась в кошмар, где царит тотальная вакханалия во всех смыслах. И все это — под бессильным взглядом французов, которые уже не в силах что-то изменить. И вся Европа идет тем же путем. Так что, Владимир Путин, "избави нас от лукавого!"