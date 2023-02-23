Постпред США сообщила, что антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН поддержали 68 стран

Как заявила Линда Томас-Гринфилд, в документе содержится призыв к достижению "всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине"

ООН, 21 февраля. /ТАСС/. Антироссийскую резолюцию о достижении мира на Украине, проект которой был ранее представлен в секретариат Генеральной Ассамблеи ООН, поддержали 68 стран. Об этом заявила во вторник на брифинге постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, в проекте резолюции содержится призыв к достижению "всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". "К настоящему моменту уже 68 стран выступили в поддержку этого важного документа, и мы решительно призываем все страны - члены ООН проголосовать за эту резолюцию, проголосовать за мир", - указала постпред США.

Ранее официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубияк заявила, что направленная против России резолюция о достижении мира на Украине на основе плана украинского лидера Владимира Зеленского была направлена в секретариат Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция в числе прочего содержит призыв к России вывести свои силы с Украины. Обсуждение и голосование по документу планируется провести 22-23 февраля.

В ноябре прошлого года Зеленский на саммите G20 выдвинул "план достижения мира" из 10 пунктов. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремлю неизвестно о якобы подготовке Украиной мирного плана, заявления же Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета нынешних реалий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что инициатива киевского режима по проведению "мирного саммита" на площадке ООН является бредовой идеей и пиар-акцией Вашингтона, а постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что мирные инициативы Зеленского являются насмешкой над понятием "мирного плана".