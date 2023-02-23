МО РФ: заявки на боеприпасы для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки

В ведомстве уточнили, что с 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов, в частности, было поставлено 1 660 реактивных снарядов к системам залпового огня

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Все заявки о подаче боеприпасов, которые поступают со стороны штурмовых подразделений, выполняются в кратчайшие сроки. Об этом заявили журналистам в Минобороны России во вторник.

"Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки. Так было и так будет", - отметили в военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что с 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов было поставлено 1 660 реактивных снарядов к системам залпового огня, 10 171 боеприпас для крупнокалиберной ствольной артиллерии и минометов и 980 боеприпасов для танков.