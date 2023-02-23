Салливан считает, что позиция КНР по Украине обусловлена соперничеством с США

Бывший американский посол в Москве также полагает, что для Китая "отношения с Россией важны для противодействия США"

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Бывший американский посол в Москве Джон Салливан полагает, что позиция Пекина по вопросам, касающимся урегулирования украинского кризиса, обусловлена настроем китайской стороны на соперничество с Вашингтоном. Такую версию он изложил во вторник, выступая на семинаре, организованном Джорджтаунским университетом.

"Думаю, предложение Китая о мире будет сделано на китайских условиях, которые не являются украинскими условиями", - утверждал Салливан. По его мнению, позиция Пекина по ситуации вокруг Украины обусловлена тем, что "Соединенные Штаты являются долгосрочным стратегическим соперником Китая". "США говорят то же самое о Китае", - констатировал он.

Салливан полагает, что для Китая "отношения с Россией важны для противодействия США". Салливан заострил внимание на том, что для Вашингтона ключевое условие урегулирования состоит в том, чтобы "украинцы были удовлетворены итогом". "Пока этого не будет, продолжится насилие", - утверждал экс-посол. Как он полагает, с точки зрения Китая, в конфликте на Украине "есть две противоборствующие стороны, несущие равную ответственность". Салливан подчеркнул, что США считают иначе.

Глава канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И 18 февраля сообщил, что китайские власти к годовщине начала специальной военной операции РФ на Украине подготовят документ о позиции КНР по урегулированию украинского кризиса. Как подчеркнул Ван И, даже в сложнейших ситуациях "необходимо дать шанс миру". Он отметил, что указанный документ будет опираться на предложения по восстановлению мира председателя КНР Си Цзиньпина.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что пока не видел текста китайского мирного плана по урегулированию и пообещал внимательно его изучить, как только получит. Встреча Ван И и Дмитрия Кулебы прошла ранее на полях Мюнхенской конференции по безопасности.