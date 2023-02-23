МО РФ назвало экзальтированными заявления о блоке поставок боеприпасов штурмовым отрядам

Как уточнили в ведомстве, командование объединенной группировки войск в рамках спецоперации уделяет "особое постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, участвующих в освобождении Артемовска, являются экзальтированными. Об этом заявили журналистам в Минобороны РФ во вторник.

"В Минобороны России прокомментировали появившиеся на отдельных информационных ресурсах экзальтированные заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, выполняющих боевые задачи по освобождению города Артемовска Донецкой Народной Республики", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, командование объединенной группировки войск в рамках спецоперации уделяет "особое постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений".