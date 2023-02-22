Войти
ТАСС

Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым отправится к МКС 26 февраля

264
0
0
Космонавт Андрей Федяев
Космонавт Андрей Федяев.
Источник изображения: livenews24.ru

Запуск планируется в 10:07 мск

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX отправится на Международную космическую станцию в 10:07 мск 26 февраля. Об этом во вторник сообщили в Роскосмосе.

"Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew-6 ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени [Джона] Кеннеди планируется 26 февраля в 10:07:35 по московскому времени, его стыковка к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС - 27 февраля в 10:54 мск", - говорится в сообщении госкорпорации.

Экипаж Crew-6 состоит из космонавта Роскосмоса Андрея Федяева, астронавтов NASA Стивена Боуэна и Вуди Хобурга, а также астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
США
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Проекты
Falcon РН
МКС
Похожие новости
28.11.2022
Космонавт Федяев находится в США на подготовке к полету на Crew Dragon - начальник ЦПК
07.10.2022
РФ и США рассматривают включение новых стран в программу перекрестных полетов на МКС - "Роскосмос"
17.01.2022
Вселенские амбиции и полеты наяву
31.12.2020
Краснее некуда
31.12.2020
Космические события года: лунный грунт, жизнь на Венере и возвращение США
28.09.2017
С протянутой рукой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 22:18
  • 45221
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.02 21:56
  • 213
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 22.02 19:40
  • 1
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 22.02 19:36
  • 1
На верфи ADSB будут построены корветы BR71 MK.2 для ВМС Анголы
  • 22.02 18:30
  • 1
"Калашников" представил на IDEX-2023 новую динамическую защиту для БМП-3
  • 22.02 18:19
  • 1
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания
  • 22.02 17:03
  • 1
Борис Джонсон и Лиз Трасс заявили, что Великобритания должна передать Киеву истребители
  • 22.02 16:49
  • 1
Рим может поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия
  • 22.02 13:24
  • 1
«Могут быть созданы ударные группировки". В Минске оценили угрозы со стороны НАТО и Киева
  • 22.02 13:23
  • 1
ВС России будет внедрять самые передовые разработки, заявил Путин
  • 22.02 13:23
  • 1
Путин отметил бесценность опыта спецоперации для укрепления армии и флота
  • 22.02 12:42
  • 232
Космонавтика Илона Маска
  • 22.02 12:04
  • 2
Россия представила блок управления «Торнадо-С» в ОАЭ
  • 22.02 11:49
  • 0
Запад всесторонне пробует на прочность белорусское миролюбие
  • 22.02 10:51
  • 1
В Польше раскрыли истинную цель визита Байдена в Киев