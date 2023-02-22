Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым отправится к МКС 26 февраля

Запуск планируется в 10:07 мск

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX отправится на Международную космическую станцию в 10:07 мск 26 февраля. Об этом во вторник сообщили в Роскосмосе.

"Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew-6 ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени [Джона] Кеннеди планируется 26 февраля в 10:07:35 по московскому времени, его стыковка к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС - 27 февраля в 10:54 мск", - говорится в сообщении госкорпорации.

Экипаж Crew-6 состоит из космонавта Роскосмоса Андрея Федяева, астронавтов NASA Стивена Боуэна и Вуди Хобурга, а также астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях.