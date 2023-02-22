Минобороны России рассказало о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Российский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин.

В Карабахе в зоне ответственности России зафиксировали нарушение режима прекращения огня

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано в Нагорном Карабахе в Мардакертском районе в зоне ответственности миротворцев, пострадавших нет, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.

"Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет", - указывается в сообщении.

Уточняется, что командование российского миротворческого контингента вместе с представителями азербайджанской и армянской сторон проводит разбирательство. Также продолжается переговорный процесс по возобновлению беспрепятственного движения транспорта по дороге Степанакерт - Горис.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.