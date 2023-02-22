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В России объяснили слова Путина о новых стратегических комплексах

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Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Новым стратегическим комплексом, о постановке которого на боевое дежурство рассказал президент России Владимир Путин, может являться комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) «Сармат». Такое мнение выразил доктор военных наук Константин Сивков в беседе с РИА Новости.

«Если президент не сказал, какой комплекс, то мы можем только догадываться. Но, насколько мне известно, наиболее громкий и известный комплекс, который проходил испытания и должен был быть принят на вооружение, — это, конечно же, комплекс "Сармат" с тяжелой межконтинентальной ракетой», — сказал аналитик.

Сивков допустил, что в рамках работ над комплексом «Сармат» могли разработать несколько модификаций, включая ракету с моноблочной боевой частью «особо большой мощности».

Также он предположил, что в будущем могут заключить всеобъемлющий договор по вооружениям в случае появления у России нового оружия, которое заставит Запад сесть за стол переговоров на приемлемых для российской стороны условиях. По его словам, таким оружием может стать «Сармат» с ракетой, способной наносить удары через Южный полюс по территории США, и ракета с моноблочной боевой частью повышенной мощности, которая может вызвать опасные сейсмические явления.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о постановке новых стратегических комплексов наземного базирования на боевое дежурство.

В декабре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале работ по развертыванию межконтинентальных баллистических ракет РС-28 «Сармат» в России.

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Страны
Россия
США
Продукция
Сармат МБР
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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