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ТАСС

Операцию по выводу из дока крейсера "Адмирал Кузнецов" завершили

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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов".
Источник изображения: Лев Федосеев/ ТАСС

Ее приостанавливали из-за тумана

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" покинул во вторник сухой док 35-го судоремонтного завода (филиал Центра судоремонта "Звездочка", входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). Об этом сообщили ТАСС в центре судоремонта.

"Операция по выводу из сухого дока "Адмирала Кузнецова" благополучно завершена. Крейсер успешно покинул док", - сказали в центре.

Ранее глава Общероссийского движения в поддержку флота Владимир Мальцев сообщил ТАСС, что из-за сильного тумана операция по выводу корабля из дока была приостановлена.

Крейсер зашел в модернизированный сухой док в мае 2022 года, в июне начались работы по его ремонту и модернизации. Операция по выводу из дока началась в конце декабря.

Ранее гендиректор ОСК Алексей Рахманов сообщил журналистам, что "Адмирал Кузнецов" будет передан в состав Военно-морского флота России после глубокой модернизации в начале 2024 года. 

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ОСК
Проекты
1143 Кречет
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