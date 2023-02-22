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ТАСС

Зеленский рассказал конгрессменам США о прогнозе ситуации на предстоящие месяцы

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Alberto Pezzali

Президент Украины выразил уверенность в удачном для его страны развитии событий

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал посетившей Киев делегации американских конгрессменов-республиканцев о своем прогнозе ситуации в зоне боевых действий на предстоящие месяцы. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении на сайте главы украинского государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США - членами Республиканской партии - во главе с главой комитета по иностранным делам Майклом Макколом", - отмечается в тексте. "Президент рассказал о прогнозе развития ситуации на передовой в последующие месяцы", - указывается в сообщении офиса Зеленского. В нем не уточняется, какой именно прогноз дал Зеленский, однако отмечается, что тот уверен в удачном для его страны развитии событий.

По просьбе конгрессменов Зеленский кратко проинформировал о первоочередных потребностях ВС Украины в вооружении и военной технике, сообщает офис. Украинский лидер также выразил мнение, что в поддержку Украины выступают обе ведущие политические партии США - Демократическая и Республиканская.

В понедельник в Киеве побывал с кратким визитом президент США Джо Байден, который встретился с Зеленским и заверил его в поддержке со стороны Соединенных Штатов. Байден во вторник выступил с речью в Варшаве, в которой также пообещал Украине поддержку США и стран Запада в целом. 

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Польша
США
Украина
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