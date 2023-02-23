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РИА Новости

Слуцкий назвал приостановку участия в ДСНВ важным сигналом Западу

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Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Слуцкий заявил, что в Госдуме готовы рассмотреть проект о приостановке участия в ДСНВ

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В случае внесения законопроекта о приостановке Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) комитет ГД готов в самые кратчайшие сроки рекомендовать и подготовить его к рассмотрению на пленарном заседании, заявил глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), заявил ранее во вторник президент РФ Владимир Путин.

"Приостановка участия в ДСНВ – не угроза безопасности, это скорее важный сигнал коллективному Западу. Ядерные державы не проигрывают войны. И это важно понимать нашим западным некогда партнерам… В случае внесения соответствующего законопроекта комитет Госдумы по международным делам готов в самые кратчайшие сроки рекомендовать и подготовить его к рассмотрению на пленарном заседании. Не сомневаюсь, что он получит единогласную поддержку", - сообщил Слуцкий журналистам.

"Шаг, о котором объявил президент, реально своевременный, на него можно было пойти несколько месяцев назад, учитывая возрастания агрессивной риторики, которую мы слышим из Вашингтона. Еще раз, это совершенно оправданный шаг, мы отреагируем в палатах Федерального собрания на это решение немедленно… Изучим, не нужна ли ратификация, если нужна, проведем ее завтра", - ответил Слуцкий журналистам.

Также он сообщил, что Вашингтон не скрывает, что на Украине идет геополитическая схватка с Россией, "киевский неонацистский режим" вооружается новейшими видами вооружения все большей и большей дальности, но при этом, как выразился Путин, американцы "лезут на наши ядерные объекты" со своими инспекциями.

"Приостановка участия России в СНВ-3 - единственно возможное адекватное решение при объявлении Соединенными Штатами целей по стратегическому поражению России… Еще раз напомню, это не выход из СНВ-3, это приостановление участия в нем России в силу изменения геополитических реалий", - рассказал парламентарий.

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Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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